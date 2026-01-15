Дугин: СССР се разпадна заради Чебурашка

Руският философ, наричан идеологът на Путин Александър Дугин, взриви социалните мрежи с публикация, в която обвинява популярния анимационен герой Чебурашка за разпада на СССР. „Чебурашка е концентрираният израз на деменцията, с която се боря през целия си живот. Ако продължим с този нездравословен разказ за Чебурашка, Бог със сигурност ще ни прокълне. Опомнете се! Образът на Чебурашка е базиран на древни пентакли, които възпроизвеждат чертите на демона. Ако това е, до което се свежда цялата руска идея, тогава сме свършени. Неотдавна се появи Чебурашка 1.0, под формата на късния СССР и “Иронията на съдбата“. Да не дава Бог, наближаваме края на 2.0. Ако е така, тогава може би посягаме към “Буревестник“ или дори “Посейдон“... Появата на Чебурашка съвпада с прехода към буржоазните ценности и инфантилизма. Ето как се разпадна СССР – Чебурашка го срина!“, написа Дугин.

Припомняме, че неотдавна по кината в Русия бе пуснато продължение на Чебурашка, семейна комедия с участието на популярния анимационен герой от съветската епоха.

Според руските медии работата на режисьора Дмитрий Дяченко се е превърнала в най-касовия филм в Русия в историята на разпространението на филми.

Негативно въздействие върху децата

По повод филма в руската Дума се разгоря дискусия. Държавната дума обеща да се справи сурово с “Буратино и Бременските музиканти“, пише “Комерсант“.

В сряда, 14 януари, Комисията по култура на Държавната дума проведе заседание, за да обсъди законопроект, който ще позволи на Министерството на културата самостоятелно да определя приоритетните теми за филми, търсещи държавно финансиране.

Депутатът Иван Мусатов заяви, че някои режисьори, като Александър Роднянски (определян за чуждестранен агент в Русия), са останали в Русия. Според чиновника, преди това са правили филми в стила на режисьора Андрей Звягинцев, но сега правят приказки.

Мусатов призова такива фигури да бъдат идентифицирани и “филтрирани“. Той също така поиска да се прекрати практиката “отделни лица да дават пари на собствените си хора за филми“.

Депутатът и актьор Дмитрий Певцов разкритикува новия филм “Чебурашка“, който, според него, има негативно въздействие върху децата. Междувременно депутатът и певец Денис Майданов обаче изрази подкрепа за семейния филм.

