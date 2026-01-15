Стайни растения, които НЕ трябва да отглеждате

Въпреки че стайните растения могат да внесат красота и живот в дома, не всяко растение е подходящо за дългосрочно отглеждане на закрито. Някои изискват условия, които са трудни за възпроизвеждане в типичен дом, докато други представляват безпокойство за домашни любимци, деца или хора с алергии.

Зашеметяващото стайно растение, което вирее без много грижи

Експертът по стайни растения Лиза Елдред Щайнкопф отбелязва, че рядко има истинско „никога“, когато става въпрос за растения – въпреки това има много популярни сортове, които са далеч по-трудни за отглеждане, отколкото си заслужават. По-долу експертите споделят стайните растения, които не препоръчват.

Повечето палми

Въпреки че палмите предизвикват спокойно, тропическо усещане, много разновидности се затрудняват на закрито и дори могат да затруднят живота на другите ви стайни растения. „Палмите са чудесни за вашата тераса, но когато влязат вътре, те привличат паякообразни акари и често се размножават“, казва Щайнкопф.

Палмите обикновено се нуждаят от висока влажност и ярка светлина – условия, които са трудни за поддържане в повечето домове. Въпреки че салонната палма ( Chamaedorea elegans ) е по-толерантна към климатични условия от другите палми, тя все пак изисква повече внимание от повечето обикновени стайни растения.

Някои папрати

Папратите могат да внесат в помещенията усещане за буйна гора, но някои сортове не винаги са най-добрият избор. Според Адлер, някои сортове отделят спори във въздуха, което може да повлияе на качеството на въздуха в помещенията и да влоши алергиите.

Често срещани стайни сортове, като дървесни папрати ( Dryopteris ) и женски папрати ( Athyrium ), произвеждат изобилни спори. За да избегнете проблеми, изберете стерилни или с малко спори папрати, като например папрат тип „птиче гнездо“ на Austral Gem, заешка крака или папрати тип „кенгурова лапа“.

Подаръчни растения

Много популярни растения за подаръци са предназначени за временно ползване на закрито, а не за дългосрочно отглеждане там. Щайнкопф казва, че растения като хризантеми, миниатюрни рози, хортензии и азалии се нуждаят от период на покой на открито, за да оцелеят в дългосрочен план.

„Ако можете да ги поддържате живи, докато не можете безопасно да ги преместите навън, те ще виреят в подходящата среда“, казва тя. На закрито обаче те се затрудняват без студената зимна почивка, от която естествено се нуждаят.