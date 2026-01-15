Правна комисия за ИК този път започна: Появи се изненадващо искане от опозицията

След като вчера се провали заседанието на правната комисия, която трябваше да разгледа предложенията за промени в Изборния кодекс, днес заседанието беше насрочено наново. Този път то започна, но се появи искане от опозицията в лицето на МЕЧ заседанието да бъде прекратено. "Моля вие като председател да прекратите тази комисия. С такова мнозинство, с такива законопроекти на БСП и ИТН, които не съществуват, много по-добре е да остане действащият Изборен кодекс, отколкото да си правите експерименти. Те изглеждат като саботаж на изборите, приемат се като саботаж от хората", каза Василев, който призова Анна Александрова да не свиква правна комисия, докато този парламент трае.

От "Възраждане" пък изразиха опасения, че управляващите бързат да внесат на второ четене промените в Изборния кодекс в зала и предложиха комисията да заседава до 17 ч., но предложението им не беше прието.

"Искам като председател на правна комисия искам да ви уверя, че това няма да се случи", каза Анна Александрова и увери, че няма да се бърза и обясни, че е разумно комисита да работи до към 18 ч.

ПП-ДБ искат само тяхното предложение да бъде разгледано

Междувременно от "Продължаваме промяната - Демократична България" поискаха само тяхното предложение за 100% машинен вот да остане в дневния ред, а другите предложения, които са в общ законопроект да отпаднат, но предложението им не беше прието.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че това бивше управляващо мнозинство си е поставило една цел и трябва ясно да бъде дефинирана.

"Тези обемни предложения сте наясно, че няма да се случат или ако се случат, ще предизвикато ще по-голямо недоверие. Вие целите да си остане старото положение с хартия и машини, заяви още Божанков.

Според него връщането на 100% машинен вот е единствената гаранция за честни и прозрачни избори.

Другите предложения в ИК

Промените в изборното законодателство, свързани с машинния вот далеч не бяха само единствената точка на заседанието на правна комисия. В дневния й ред влизаше и общия законопроект за промени в Изборния кодекс, който обединяваше предложения на ПП-ДБ, "Възраждане", БСП и ИТН. Те обаче бяха внесени още в края на 2024 г., т.е. в началото на 51-то Народно събрание.

От ПП-ДБ предлагаха преброяването на подадените гласове чрез хартиена бюлетина или с машина да се отчита посредством надеждни технически устройства. От проруската "Възраждане" предлагаха увеличаване състава на Централната избирателна комисия, като тя се състои от 25 членове, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции след последните проведени избори за народни представители. От БСП искаха въвеждане на регионални преброителни центрове и активна регистрация на избирателите.