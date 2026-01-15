Повече хора са предпочели да гледат футбол, отколкото наградите "Златен глобус"

Аудитория от 8,7 милиона зрители е гледала церемонията за връчването на филмовите награди "Златен глобус" в неделя, показват данните на рейтинговата агенция Nielsen, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Това е спад с близо 7 процента спрямо 2024 година, отбелязват от агенцията. Телевизионно излъчване по CBS на церемонията, чиято водеща беше Ники Глейзър, не достигна нивата на популярност на предишните две.

Още: Няма да повярвате как изглежда Джулия Робъртс преди наградите "Златен глобус" (СНИМКА)

Миналата година 9,3 милиона души гледаха шоуто, а в края на 2010-те церемонията обикновено привличаше близо 20 милиона зрители, припомня Асошиейтед прес.

Промяна за по-лошо

Снимка: Getty Images

След скандал през 2021 г. относно темата за многообразието и етиката, който накара NBC да се откаже от излъчването на наградите "Златен глобус", през 2023 г. правата за церемонията придобиха Penske Media Dick Clark Productions и Eldridge Industries, холдингова компания на милиардера инвеститор Тод Боели.

Още: Гаси си фасовете в чашка: Шон Пен възмути с поведението си на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

В неделя вечер, когато филмите "Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на церемонията, много повече зрители са предпочели да гледат плейофния мач по американски футбол, предаван по същото време по NBC, показват данните на агенция Nielsen, цитирани от БТА.