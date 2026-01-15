Спорт:

Повече хора са предпочели да гледат футбол, отколкото наградите "Златен глобус"

15 януари 2026, 14:49 часа 272 прочитания 0 коментара
Повече хора са предпочели да гледат футбол, отколкото наградите "Златен глобус"

Аудитория от 8,7 милиона зрители е гледала церемонията за връчването на филмовите награди "Златен глобус" в неделя, показват данните на рейтинговата агенция Nielsen, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Това е спад с близо 7 процента спрямо 2024 година, отбелязват от агенцията. Телевизионно излъчване по CBS на церемонията, чиято водеща беше Ники Глейзър, не достигна нивата на популярност на предишните две.

Още: Няма да повярвате как изглежда Джулия Робъртс преди наградите "Златен глобус" (СНИМКА)

Миналата година 9,3 милиона души гледаха шоуто, а в края на 2010-те церемонията обикновено привличаше близо 20 милиона зрители, припомня Асошиейтед прес.

Промяна за по-лошо

Снимка: Getty Images

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След скандал през 2021 г. относно темата за многообразието и етиката, който накара NBC да се откаже от излъчването на наградите "Златен глобус", през 2023 г. правата за церемонията придобиха Penske Media Dick Clark Productions и Eldridge Industries, холдингова компания на милиардера инвеститор Тод Боели.

Още: Гаси си фасовете в чашка: Шон Пен възмути с поведението си на наградите "Златен глобус" (СНИМКИ)

В неделя вечер, когато филмите "Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на церемонията, много повече зрители са предпочели да гледат плейофния мач по американски футбол, предаван по същото време по NBC, показват данните на агенция Nielsen, цитирани от БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Златен глобус футбол рейтинг телевизия зрители
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес