Винаги правете това преди мулчиране, за да предпазите цветните лехи

Да научите как най-добре да мулчирате градината си е важна стъпка в градинарството, ако искате да дадете на цветята си енергията и средата, от която се нуждаят, за да виреят. Що се отнася до тревата, повечето от нас копнеят за буйна, здрава морава в двора си, за да играят, да се забавляват или просто да се отпускат. Когато двете се сблъскат обаче, разочарованието може да се увеличи. Подобно на Джон Сняг, който преминава отвъд стената, тези тревни издънки могат да преминат границата между моравата и цветната леха, да се разпространят между растенията и за кратко време да завладеят напълно. Има една стъпка, която можете да предприемете, преди да мулчирате градинските си лехи, която ще ви помогне да държите тревата си настрана, и всичко, от което се нуждаете, е един инструмент.

Когато тревата влезе в лехите ви, тя не просто се опитва да изпита търпението ви - зад това стои наука. Като силно опортюнистично растение, тревата ще търси добре поддържана леха, богата на хранителни вещества, след добро мулчиране. Това е особено вярно през пролетта и есента в повечето части на страната, когато температурите са в магическия диапазон между 15 и 24 градуса по Целзий.

В крайна сметка тревата ще задуши деликатните многогодишни растения и ще открадне жизненоважните хранителни вещества, които сте добавили към почвата, предназначена за вашите цветя. Когато мулчирате цветните си лехи, ще искате да създадете определена граница, където тревата не може да я пресече. За това просто решение за оформяне на бордюри, което държи тревата далеч от цветните ви лехи , ще ви е необходим само инструмент за оформяне на бордюри и малко сила на краката. Ако се направи правилно, ще имате спретнат бордюр, който ще държи моравата ви под контрол.

Как да създадете спретнат ръб между тревни площи и цветни лехи

Преди да започнете, е важно да използвате правилния инструмент за оформяне на кантовете на тревата си . Можете да избирате между ръчен или моторизиран кантиращ инструмент, като всеки от тях предлага различни предимства. Най-достъпният от двата е ръчният, който в повечето случаи прилича на малка лопата. Това е добър вариант не само заради достъпността, но и за да се стигне дълбоко до кореновата система на тревата, за да се осигури чисто и цялостно рязане.

Хванете ръчния кантиращ нож, намерете линията, където тревата се среща с цветната ви леха, и маркирайте място леко навътре от страната на моравата - около 7,5 см ще бъде достатъчно. Прилагайте натиск, докато острието потъне в почвата, след което го издърпайте. След това го преместете наляво или надясно и повторете. След като сте създали линията от страната на моравата, поставете ръчния кантиращ нож на около 7,5 см навътре в цветната леха и повторете, като местите кантиращия нож напред-назад, докато се движите. След това повдигнете резена трева. Сега можете да добавите мулч към лехата, като преместите част от него към ръба на моравата, за да подредите ръба. Сега ще имате чиста и спретната граница между моравата и градинската си леха.