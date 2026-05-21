Най-добри зеленчука, които трябва да засадите през юни

Много хора смятат, че юни е твърде късно да започнете зеленчукова градина. И ако сте един от тях, помислете отново! Юни всъщност е наистина добро време за засаждане на много зеленчуци, особено на такива, които се радват на топла почва и дълги слънчеви летни дни. Някои добри примери включват краставици, чушки, домати, тикви, сладки картофи и пъпеши. Самото избиране на топлолюбиви зеленчуци обаче не е достатъчно. Трябва също да се уверите, че се грижите правилно за зеленчуците си. Например, поддържането на почвата постоянно влажна е много важно през това време. Топлината и дългите слънчеви дни карат водата да се изпарява много бързо, което може да остави зеленчуците ви сухи, намалявайки както качеството, така и количеството им.

Бързо решение на този проблем е да автоматизирате поливането на растенията си, като инсталирате индивидуална система за капково напояване . Освен това можете да добавите мулч или сянка върху зеленчуковите си лехи, за да намалите загубата на вода. Важно е също да се отбележи, че в някои региони последната дата на замръзване може да падне чак до юни, така че не забравяйте да имате предвид местните метеорологични условия, преди да посеете семената или да разсадите зеленчуците си. Също така, ако работите с разсад, а не със семена, уверете се, че са напълно втвърдени, преди да ги поставите в земята.

Краставица

Още: Грешки, които скъсяват живота на вашите отрязани цветя

Краставиците са дългогодишен фаворит сред домашните градинари и са топлолюбиви растения, идеални за отглеждане през летните месеци. За най-добри резултати, те трябва да се засаждат в градината, когато температурата на почвата е постоянно около 24 до 28 градуса по Целзий. Можете да ги отглеждате както от семена, така и от разсад. Просто се уверете, че ако ги засаждате от семена, посейте семената на около 2,5 см дълбочина в почвата. Оставете на растенията достатъчно място за разрастване, ако отглеждате лозови краставици, или ги засадете на пергола или ограда.

Цвекло

За разлика от краставиците, цвеклото може да се отглежда на частична сянка през лятото, стига да живеете в по-хладни райони. То е чудесен избор, ако търсите зеленчуци, които ще виреят в сенчести места във вашата градина . Просто се уверете, че когато отглеждате цвекло, използвате качествени семена. Лошото покълване е голям проблем при отглеждането на цвекло. Разстоянието между семената е поне 10 сантиметра, за да предотвратите пренаселеността и да осигурите правилното развитие на корените. Внимавайте за вредители като листни въшки, совини и телени червеи и приберете реколтата, когато достигнат зрялост.

Чушки

Още: Винаги правете това преди мулчиране, за да предпазите цветните лехи

Чушките са едни от най-популярните зеленчуци в домашните градини в Съединените щати. Хубавото на чушките е, че се предлагат в много цветове, размери и вкусове. От чушки до люти чушки, списъкът просто продължава. Всички те обаче са зеленчуци за топлия сезон и изискват високи температури, за да се развият правилно. Можете да ги отглеждате както от семена, така и от разсад, и им отнема около 70 до 120 дни, за да станат готови за прибиране на реколтата, в зависимост от сорта. Що се отнася до почвата, поддържайте я влажна и добре дренирана и прибирайте периодично, когато узреят.

Моркови

Хрупкавите зеленчуци като морковите са перфектната закуска за ядене в движение и могат да се засаждат и в северните райони през юни. Само имайте предвид, че те не обичат прекалено много топлина и ще трябва да бъдат защитени, ако температурите се повишат твърде много. Не се притеснявайте обаче! Има много начини, по които можете да защитите растенията си по време на гореща вълна . Засадете семена от моркови в дълбока, рохкава почва. Ако почвата е твърда или плитка, те няма да растат правилно. Проредете разсада от моркови на 7,5 см един от друг, докато растат, и се пазете от морковена муха.

Домати

Още: Вековният вид роза, който изпълва двора ви със сладък аромат

Ако търсите лесен за отглеждане зеленчук, който да засадите в лятната си градина, доматите са добър избор. Те обичат топлината и виреят добре, когато се отглеждат на пълно слънце и в дълги летни дни. Само имайте предвид, че трябва да ги отглеждате в леко кисела почва с pH около 6,2 до 6,8. Има много домашни комплекти за тестване на почвата , като например комплекта за тестване на почвата Aenncci 2-in-1 , които можете да използвате за измерване на pH на почвата. След като pH се установи, посейте семената на около 6 мм дълбочина в почвата и поддържайте почвата постоянно влажна.

Бамя

Бамята е лесен за отглеждане зеленчук и друга топлосезонна култура в списъка. Единствената трудна част е засяването на семената. Семената им имат твърди обвивки и е по-добре да се надраскат с шкурка и да се накиснат във вода за около ден преди сеитба. Уверете се, че сте ги посели поне 10 дни след последната слана във вашия регион. Те не покълват в хладна почва. Ако желаете обаче, можете да ги отглеждате и от разсад. При подходящи условия бамята ще бъде готова за прибиране на реколтата след около 40 до 90 дни.

Броколи

Още: Напълнете саксиите за тераса с тази ароматна пролетна луковица

Въпреки че броколито е зеленчук за хладния сезон, все пак можете да го засадите в началото на юни, ако живеете в северен регион. То е способно да издържи на температури до 27 градуса по Целзий без забележим спад в качеството. Просто трябва да се уверите, че засаждате броколи в плодородна, влажна и добре дренирана почва и поддържате pH между 6 и 6,5. Изберете място, което получава около 6 часа слънце дневно, за да отглеждате вашите растения броколи. Броколито не расте твърде бързо, но при подходящи условия може да е готово за прибиране на реколтата от 50 до 70 дни.

Тиква

Нищо не ви вълнува за Хелоуин така, както узрели, жълти и златисти тикви, растящи в градина. Само имайте предвид, че тиквите могат да узреят за почти 100 дни, така че се уверете, че сте ги засадили възможно най-рано през юни. Тиквите предпочитат леко кисела почва с pH от около 6 до 6,5 и можете да добавите компост към почвата, за да подобрите нейната плодородност. Тиквите се хранят много с плодове. Така че ще трябва да ги торите редовно. Освен това обаче, те са доста лесни за отглеждане, стига да получават достатъчно влага и слънце.

Патладжан

Още: Ако се грижите така, рододендроните ще цъфтят с месеци

Следващите в списъка са патладжаните, които също могат да се засаждат през юни, но са много чувствителни към студ. Затова се уверете, че температурите са постоянно между 24 и 29 градуса по Целзий, преди да ги засадите, и избягвайте използването на торове с високо съдържание на азот, тъй като те могат да потиснат производството на плодове. След като бъдат засети, семената на патладжана покълват след около 10 до 14 дни и след това са готови за прибиране на реколтата след около 100 дни. Ако имате ограничено пространство, има много компактни сортове патладжани, които са лесни за отглеждане в контейнери .

Сладки картофи

Сладкият картоф е вкусна култура, богата на витамини и много други хранителни вещества. Можете да го отглеждате от семена или разсад и са необходими около 85 до 120 дни, за да стане готов за прибиране на реколтата. Засадете този топлолюбив зеленчук на пълно слънце и в плодородна почва, богата на органични вещества. Ако го отглеждате в бедна на хранителни вещества почва, той няма да бъде толкова продуктивен. Важно е също да се отбележи, че когато отглеждате сладки картофи за градинска реколта, избягвайте декоративни сортове. Те се отглеждат предимно заради листата и рядко произвеждат ядливи корени.

Зеле

Още: 4 растения, които никога не бива да отглеждате заедно – и 6 които виреят едно до друго

Зелето е друг зеленчук, подходящ за хладен сезон, който може да се засажда през юни в северните райони. То се нуждае от пълно слънце и когато се засажда от семена, му отнема около 70 до 90 дни, за да достигне етап, готов за прибиране на реколтата. Можете също така да го отглеждате от разсад, който може да се прибере само за около 50 до 70 дни. Независимо как го отглеждате, засадете го в добре дренирана, плодородна и pH-неутрална почва. Поддържайте почвата влажна, особено когато стане горещо. Ако стане твърде горещо или не получава много вода, зелето става горчиво.

Лятна тиква

Търсите зеленчук, който е лесен за отглеждане и е продуктивен през цялото лято? Тогава лятната тиква определено трябва да е в списъка ви. Необходими са около 50 до 60 дни, за да достигне зрялост и трябва да се засажда, когато е отминала всяка опасност от замръзване. Лятната тиква се нуждае от пълно слънце и предпочита около 8 до 10 часа слънчева светлина дневно. Тя е податлива на краставични бръмбари, тиквени буболечки и тиквени лозови пробивачки, така че внимавайте!