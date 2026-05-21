Правило за 10 секунди: кога да изключите двигателя, за да не се хаби бензин

Много шофьори оставят двигателя на празен ход на жп-прелез със спусната бариера, в задръстване или докато чакат пред магазин. Но има едно просто правило: ако паркирането продължи повече от 10 секунди, е по-изгодно да изключите двигателя и след това да го стартиране отново.

Трябва ли да се загрява двигателят и през лятото?

След 10 секунди работа на празен ход, двигателят вече използва повече гориво, отколкото е необходимо за рестартиране. Това е особено забележимо в града, където кратките спирки се повтарят десетки пъти на пътуване. При коли без система за старт-стоп, шофьорът може да направи същото ръчно – основното е да не се превръща в нервно щракване на бутона при всяка пауза.

Дългата работа празен ход не е толкова безвредна, колкото изглежда. Двигателят е проектиран за нормално натоварване и различни обороти, а сместа може да стане по-богата на място. Горивото изгаря по-зле, по свещите се появяват въглеродни отлагания, част от остатъците попадат по стените на цилиндрите и попадат в маслото.

С течение на времето това влошава смазването, ускорява износването на буталните пръстени, клапани и може да навреди на катализатора.През зимата се добавя още един проблем: образува конденз в изпускателната система, което представлява риск от корозия.

Съвременните мотори не се страхуват от чести стартирания толкова, колкото се смята. Старт-стоп системите отдавна са основа за много нови автомобили и в града могат да намалят потреблението с около 8-15%. Вярно е, че такива автомобили получават подсилени батерии, стартери и електроника, затова е по-добре да не се организират твърде чести рестартирания на стар автомобил без такава подготовка.

Трябва да бъдете особено внимателни с турбо двигателите. След активно шофиране двигателят не винаги трябва да бъде изключен веднага: турбината може да се наложи да се охлади. Не изключвайте двигателя на всеки няколко секунди при пълзяща задръстване, при слаб акумулатор, проблеми със стартера или веднага след бързо каране на турбо двигател. В съвременните старт-стоп системи това се взема предвид от електрониката. В стара кола самият шофьор е отговорен за случващото се.