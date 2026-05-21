Кухненските отпадъци, с които да наторите градината

Ако градинарствате повече от няколко сезона, вероятно вече сте запознати с някои кухненски отпадъци, които можете да използвате повторно в градината като естествен тор , като например замразяване на бананови обелки за бъдещата си градина или приготвяне на компостен чай от утайка от кафе за обогатяване с азот. Може би обаче не сте чували за някои по-малко известни добавки към компоста, като например обелки от авокадо.

Корите от авокадо добавят ценни хранителни вещества като полифеноли, калий, магнезий, калций, желязо, цинк и липофилни антиоксиданти към вашия компост. Те също така действат като „кафява“ материя, която освобождава въглерод в компостната ви купчина, помагайки на самия компост да остане здрав. Обикновено се разграждат по-бавно в компоста, отколкото други отпадъци като банани или утайка от кафе, така че е добра идея да ограничите използването на кори от авокадо до по-малко от 10% от компостната си купчина. Докато целите кори обикновено се компостират за около шест месеца, те могат да се разградят много по-бързо, ако ги нарежете.

Корите не са единствената част от авокадото, която можете да компостирате. „Месото“ на авокадото се счита за „зелен“ компост, който добавя мастни масла към почвата. Можете да добавите и костилката на авокадото, въпреки че някои градинари твърдят, че целите костилки могат да отнемат до една година, за да се компостират напълно. Вместо това, помислете за нарязване на костилките или използване на блендер, за да ги смелите на каша. Този процес може да съкрати времето за разлагане до само няколко месеца.

Вермикомпостиране с остатъци от авокадо

Независимо дали се учите как да започнете вермикомпост в кухнята си или вече сте създали вермикомпост в задния си двор, няма да искате да пропуснете добавянето на кори от авокадо. Корите от авокадо също са чудесни за вермикомпост или компостиране с червеи, защото червените червеи обичат да се скупчват в тях. За разлика от стандартното компостиране, което се прави в купчина или кошче, не е нужно да режете корите от авокадо, когато ги добавяте към вермикултурна система.

Някои градинари в Reddit предлагат да се оставят корите цели и да се направят кръстосани разрези върху тях, за да се насърчи здравословното размножаване в контейнера за червеи. Идеята е, че това осигурява на червеите малко пространство, където могат да се групират, за да се чифтосват. Това е, което прави и хранителните остатъци, като яйчените черупки, привлекателен вариант. Както каза един потребител на Reddit, който е открил, че компостираните кори от авокадо са пълни с малки червеи: „Предполагам, че червеите искат уютни места, където да си вършат работата, не ги виня!“