Лъгал, че е адвокат: Обвиниха мъж, измамил възрастна жена

Софийска районна прокуратура предаде на съд мъж, измамил 79-годишна жена, съобщиха на страницата на прокуратурата в интернет. А.О. е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от 22.12.2025 г. до 08.01.2026 г. в гр. София, с цел да набави имотна облага за себе си, възбудил заблуждение у възрастна жена, че е адвокат и прокурор и може да заведе дело срещу държавата, от което пострадалата ще получи обезщетение за смъртта на покойния си съпруг. За целта пострадалата му платила парична сума в размер на 627, 36 евро. А.О. подържал известно време заблуждение у жената, че води дело срещу държавата, но в последствие тя разбрала, че е измамена и подала сигнал в полицията.

Хванали го за по-малко от два месеца

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат обвиняемия като автор на деянието.

Установено е, че А.О. не притежава и никога не е притежавал качеството на прокурор или адвокат, не е придобивал и юридическа правоспособност.

Разследването е приключило за по-малко от два месеца с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу А.О. да започне в Софийски районен съд.

