Вековният вид роза, който изпълва двора ви със сладък аромат

Аз съм от онези хора, които смятат, че една градина не е пълна без рози. В работата си като професионален градинар съм отглеждал и се грижил за много сортове рози, от миниатюрни до увивни и храстовидни. Винаги съм обичал ароматните рози, особено античните и наследствените сортове. Отглеждането на ароматни антични рози, известни сред любителите на розите като рози от Старата градина, е чудесен начин да напълните градината си с красиви, сладко ухаещи цветя.

Според Американското дружество на розите, „старата градинска роза“ е специална категория ароматни рози, отглеждани преди 1867 г., когато е представена първата съвременна хибридна чаена роза. Ако не сте се впуснали в търсене на стари рози в интернет, бъдете готови за лудо пътешествие. Любителите на розите (наричани още розарианти) са страстни любители, а някои са усвоили всеки аспект от отглеждането на рози и са изучили внимателно историята на розите. Може би тази страст се дължи отчасти на добре познатата трудност при отглеждането на рози в градината. Розите могат да бъдат капризни към условията на отглеждане и са уязвими към болести и вредители (включително японски бръмбари). Съвременните рози са селектирани, за да бъдат по-устойчиви на вредители и болести, което е насърчило повече градинари да се заемат с отглеждането на рози.

Но феновете на старинните рози ценят историята на розите от Старата градина, въведени преди повече от 150 години. Тези сортове рози са красили градините на замъци, имения, обществени паркове и скромни градини още отпреди Викторианската епоха. Английските рози са особено обичана категория, известни със своите многослойни венчелистчета и богат аромат, и са вдъхновили американските селекционери на рози да създадат подобни сортове. Нека разгледаме някои от тези исторически сортове, които можете да отглеждате в собствената си градина.

Изследване на антични рози

Гамата от цветове и форми на старинните рози е огромна и повечето (макар и не всички) сортове са ароматни. Има пет уникални категории рози от Старата градина: Gallica, Damask, Alba, Centifolia и Moss. Други антични категории включват Бурбоновите рози (случайно получен хибрид между дамаска и китайска роза) и Ноазетовите рози. Моята лична любима старинна роза, която отглеждам от години, е Бурбонската роза „Zephirine Drouhin“ - зашеметяващ сорт катереща се роза със сладко ароматни наситено розови цветове през юни, която понякога цъфти отново през септември.

Когато купувате старинен розов храст, специфичните категории може или не може да присъстват на етикета, така че ако античните рози ви заинтригуват достатъчно, за да научите повече, има много прекрасни книги по темата (включително „Създателите на небесните рози“ от Джак Л. Харкнес и „В търсене на розата “ от Роджър Филипс и Мартин Рикс), както и множество уебсайтове. Книгите за розите могат да бъдат чудесни задълбочени ресурси за изследване на различни сортове.

Грижа за антични рози

Много сортове антични рози първоначално са били отглеждани в Англия или по средиземноморските брегове на Франция и Италия, процъфтявайки в умерен климат. Ако живеете там, където е много студено през зимата или много горещо през лятото, важно е преди да изберете старинна роза, да се уверите, че зоната ѝ на отглеждане е съвместима с вашето местоположение. Засаждането на розата там, където е огрявана от сутрешно слънце, а не от следобедно, може да помогне за избягване на изгаряне на нежните венчелистчета през горещото лято. Мулчът от борова слама през зимата може да помогне за предпазване на корените от замръзване.

Тъй като античните рози са по-уязвими към вредители и болести, не забравяйте да проучите техники за справяне с потенциални проблеми (като например използване на млечни спори за възпиране на японски бръмбари). Подрязвайте розите си, за да премахнете болните или повредени пръчки през пролетта и есента. Продавачите на антични рози често предоставят подробни описания, за да помогнат на градинарите да знаят какво да очакват, а форумът на Американското розово общество има много полезна информация.