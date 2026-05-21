За да запълни и последната дупка: Венсан Компани води бивш свой съотборник в Байерн Мюнхен

След като за пореден сезон не успя да спечели Шампионска лига, Байерн Мюнхен вече планира лятната си селекция. Венсан Компани явно има роля в подбора на футболситите, които да се закупят по време на трансферния прозорец, тъй като според "Daily Mail" белгиецът е предложил на баварците да вземат Джон Стоунс през лятото. Централният защитник прекара 10 години в Мачестър Сити, където негов съотборник беше именно Компани.

Венсан Компани иска Джон Стоунс в Байерн Мюнхен

Договорът на Джон Стоунс с "гражданите" изтича през лятото и той ще стане свободен агент. Това е добре дошло за Байерн Мюнхен, тъй като баварците имат нужда от нови попълнения в защитата. Именно дефанзивната част от играта им беше основният проблем при отпадането им на 1/2-финала в Шампионска лига от ПСЖ, спечелен от парижани с общ резултат 6:5. Стоунс има опит с печеленето на трофеи както на домашната сцена, така и на европейската, като беше оснвона част от тима на Ман Сити, който спечели Шампионска лига през 2023 г.

Джон Стоунс има проблеми с контузии

Освен с Венасан Компани, Джон Стоунс е стар познайник и с голмайстора на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Двамата от доста време са съотборници в националната селекция на Англия. Проблемът за Джон Стоунс е, че контузиите често му пречат да бъде постоянен и да играе на високо ниво през целия сезон. Настоящата кампания беше помрачена именно от травми за 31-годишния защитник. Разбира се, темпото и натовареността в Бундеслигата са много по-различни от тези във Висшата лига, но основният въпрос около Джон Стоунс остава дали той ще бъде наличен през целия сезон.

