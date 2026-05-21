Войната в Иран промени европейския автомобилен пазар

21 май 2026, 13:00 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: 110 km
Европейският пазар на електрически автомобили получи рязък тласък от място заради конфликта между САЩ и Иран. Според анализатори, през април регистрациите на нови електромобили в 16 европейски държави са се увеличили с 34% на годишна база. Тези пазари съставляват над 80% от продажбите на автомобили в ЕС и ЕФТА.

Причината е покачването на световните цени на петрола над 100 долара за барел след ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари и прекъсванията в енергийните доставки. За купувачите изчислението стана по-просто - колкото по-скъп е бензинът, толкова по-бързо електрическият автомобил се изплаща.

През 2025 г. продажбите на чисто електрически автомобили в Европа вече са нараснали с 30%, но търсенето все още изостава от очакванията на индустрията. Сега ситуацията се променя. Британската компания Octopus Electric Vehicles отчете 95% увеличение на търсенето на нови електромобили и 160% увеличение на употребяваните електромобили. Renault заяви, че през април половината от регистрациите във Великобритания са за електрически автомобили, а заявките за електрически автомобили на уебсайта са се увеличили с 48%.

Най-много се възползват от достъпните китайски марки. Carwow в Германия съобщи, че дялът на търсенията на електрически автомобили се е увеличил от 40% на 75%, докато интересът към бензиновите автомобили е спаднал от 33% на 16%. Запитванията за BYD скочиха с 25 000% през първото тримесечие, за Leapmotor - с 436%, а за Xpeng - със 153%.

Автомобилните производители вече обмислят увеличаване на производството на такива превозни средства. Seat и Cupra в Германия видяха почти 60% от поръчките на електромобилите с квота от 25%. Ако цените на горивата останат високи, електрическият автомобил ще престане да бъде екологичен избор за европейците и ще се превърне в начин да не зависят от следваща петролна криза.

Велизар Георгиев Редактор
