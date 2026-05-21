Локомотив Пловдив след тежката загуба: "Бъдещите успехи са гарантирани, вашата любов не се измерва с купи"

21 май 2026, 13:03 часа 625 прочитания 0 коментара

Локомотив Пловдив претърпя тежка загуба във финала за Купата на България. "Смърфовете" успяха да изравнят резултата, след като изоставаха с 0:1. До края на редовното време и в продълженията не паднаха повече голове, което доведе мача до дузпи. Там капитанът Димитър Илиев пропусна първата дузпа, а Запро Динев - петата. Джеймс Ето'о вкара последната дузпа за ЦСКА и нанесе поражението на Локомотив Пловдив. От клуба излязоха с публикация в социалните мрежи, в която благодариха на феновете за подкрепата и обещаха успехи в бъдещето.

Локомотив Пловдив: "Вие бяхте нашата сила"

Ето какво написаха от Локомотив Пловдив: "Локомотивци, благодарим на всяко едно "черно-бяло" сърце, което беше с нас - на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила. Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи. И ще го направим отново - заедно.

Локомотив Пловдив още има шанс за Европа

Едно е сигурно - с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани. Защото "черно-бялата" любов не се измерва с купи. Тя се измерва със страст, вярност и непримиримост в най-сладките и в най-трудните моменти!" Освен трофей от Купата на България, победителят получава и право на участие в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. Въпреки че загуби финала за Купата, Локомотив Пловдив все още може да мечтае за класиране в Европа, тъй като петото място в Първа лига дава право на участие в бараж. В моемнта "смърфовете" са шести, но при победа в послендия кръг над Ботев Пловдив и грешка от страна на петия Черно море, "черно-белите" ще се настанят на петата позиция.

Николай Илиев
