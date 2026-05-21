Напълнете саксиите за тераса с тази ароматна пролетна луковица

Малко неща са по-релаксиращи от това да се излежавате на терасите си през пролетта. Можете да разсеете зимния хлад, докато се наслаждавате на възхитителния аромат на близките цъфтящи растения и наблюдавате как птиците кръжат наоколо. Градинарите, които наистина искат да се поглезят с обонянието си, могат да използват хитър трик, за да донесат ароматните цветове по-близо от всякога до външното си пространство. Култивирайте опияняващите аромати на градина, изпълнена с цветя, на вашата тераса, в малкия си заден двор или на балкона си тази пролет, като засадите ароматни зюмбюли (Hyacinthus spp.) в контейнери.

Зюмбюлите са многогодишни луковични растения с тесни, зелени листа и класове от фуниевидни или тръбовидни цветове в нюанси на бяло, синьо, лилаво, розово, червено, оранжево или жълто. Тези пъстри цветове са толкова силно ароматни, че някои градинари ги намират за прекалено силни. Други се наслаждават на аромата им и не могат да им се насищат в градината.

Те се нуждаят от добре дренирана, глинеста, силно плодородна почва и място на пълно слънце или полусянка. Ако сте убедени в тези красиви растения за вашата тераса, трябва да научите за грешките, които всеки прави, когато засажда зюмбюли . Грижата за тях е нещо повече от просто покриване на луковиците с малко пръст.

Въпреки че тези привличащи вниманието, ароматни цъфтящи растения цъфтят през пролетта, обикновено трябва да засадите луковиците им през есента. Какво се случва, ако засадите луковици на зюмбюли през пролетта ? Растенията ще пропуснат минималните 10 седмици излагане на студ, от които се нуждаят, за да виреят, и няма да произведат зашеметяващите цветове, за които ги отглеждате. Ако сте пропуснали прозореца за засаждане на зюмбюли, най-добре е да изчакате няколко месеца и да отглеждате луковиците в саксии за тераса следващата есен. Сложете чистите, сухи луковици в малки мрежести торбички The Little Green Change и ги съхранявайте на хладно място с ниска влажност. Носете градински ръкавици, когато боравите с луковиците, защото те могат да раздразнят кожата.

Зюмбюлите са сред лесните за поддръжка луковични цветя, които растат добре в саксии . Всъщност, луковиците се считат за отлични контейнерни растения. Те се нуждаят от влажна почва след засаждането през есента чак до увехването на ароматните им цветове в края на пролетта - цветовете траят около две до три седмици след появата им от луковицата. Очаквайте ароматът им да се увеличи от леко флорален до опияняващ с узряването на цветовете. След това растението преминава в период на покой и трябва да остане сухо. Изберете саксии за тераса, които са леки и по-малки. Трябва да презимувате зюмбюлите в неотопляемо пространство, като например гараж, за да ги предпазите от минусови температури, така че наличието на саксии, които можете лесно да местите, е предимство.