Задължителна подготовка на малините за зимата

Колко вкусни плодове получавате от вашата леха с ягоди е пряко свързано с това колко добре се грижите за растенията си през цялата година. Що се отнася до малините ( Rubus idaeus ), правилните грижи са от решаващо значение през всички сезони, особено през зимата.

Някои от най-важните есенни задачи за малините, като почистване и мулчиране, се отнасят за двата им основни вида малини - арикоканите и флориканите. Някои специфични разлики в практиките за грижа обаче могат да повлияят на това колко малини ще съберете в бъдеще.

Важно е да разберете разликата между примоканите и флориканите при малините, преди да създадете план за зимуване. Повечето сортове малини, отглеждани от домашни градинари, са флорикани. Те дават плодове в средата на лятото на 2-годишни пръчки, което означава, че новите стъбла, израснали от земята тази година, ще дадат плодове през следващия сезон. Пръчките, които току-що са дали плодове, могат да бъдат подрязани, за да се освободи място за здрав нов растеж. Вечноплодните или примоканите малини плододават два пъти годишно: веднъж през лятото на миналогодишните пръчки и веднъж през есента на новите стъбла, израснали през пролетта. Независимо дали изберете примокани или флорикани, има много малко грешки, които можете да направите, които ще убият малинов храст . Ако им обърнете това допълнително внимание през есента, те ще ви възнаградят с червени и златни съкровища всяка година.

Подрязване на малини от сорта Флорикан и Едмънд

Правилната есенна грижа за малиновото ви растение започва с почистване на малиновата леха. Това включва подрязване на второгодишните пръчки, които са дали плодове през лятото, тъй като те няма да дадат плод отново. Подрежете мъртвите или болните клони, за да подобрите циркулацията на въздуха и да намалите риска от разпространение на болести.

Есенно плодоносещите малини (първоцвят), обикновено наричани вечно плодоносещи малини, могат да се третират малко по-различно в края на вегетационния период. Пръчките, които дават плодове през есента, ще дадат плодове и следващото лято. Въпреки това, през пролетта ще имате и нови стъбла, които ще дадат плодове следващата есен. Това ще ви остави с два варианта за резитба. Първо, можете да ги третирате като едноцветни малини, като отрежете само 2-годишните пръчки. В този случай те ще плододават два пъти годишно, веднъж през лятото и веднъж през есента. Вторият вариант е да отрежете всички стъбла на първоцвятите малини. Това елиминира лятната реколта, но предимството би било, че те ще дадат пухкави, сочни плодове през октомври. Най-добре е да изчакате с резитбата, докато всички листа опадат и растението е в латентно състояние. Малиновите растения също така са по-лесни за пресаждане, след като са били подрязани.

Общи грижи за подготовка на малините за зимата

В допълнение към резитбата, есенното почистване е важна стъпка за осигуряване на здрави растения през зимата за изобилие от плодове през следващия сезон. Въпреки че растат енергично, малините могат да се заразят от диви къпини и други градински растения. Почистването на падналите листа и отпадъци е добър начин за предотвратяване на тези видове болести и други нападения от вредители. Можете или да подрязвате, или да косите около лехата, за да предотвратите разпространението им, или да проредите и пресадите някои растения на ново място, за да увеличите размера на лехата си. Малините също се нуждаят от вода през есента, ако почвата е суха или вашият регион не е получил много дъжд. След като ги полеете, можете да добавите нов слой мулч към малиновата си леха в студен климат. Това осигурява изолация и предотвратява загубата на влага през зимата, като помага за защита на плитката коренова система на растението.

Есента е подходящ момент да проверите решетките за малините си или да изградите нови, ако вашите са стари или сте разширили градината си. Независимо дали изберете могила, поддържана от един прът, или система от решетки с жици, осигуряването на известна опора на растенията ви помага да държите плодните пръчки над земята.