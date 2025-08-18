Защо се прави резитба на малините през август?

Основната грижа за малините е най-важна през лятото. Тогава се извършват торене, поливане, резитба и други необходими дейности. Малините са основно два вида – летни и ремонтантни. Летните дават реколта от миналогодишните издънки и плододават от края на юни до началото на август.

Ремонтантните плододават от средата на август до края на септември. Те са способни да дадат две реколти през лятото. Първата - от миналогодишните издънки, втората - от издънките на текущата година.

Още: Торене на малините след прибиране на реколтата: Как се прави, за да има изобилие от плодове през следващата година

Грижа за малини през юни

Най-важната операция през юни е стандартизирането на леторастите. Именно тогава малините започват активно да образуват коренови издънки. Не е необходимо да ги премахвате всички. Оставете 5 - 6 силни издънки, разположени най-близо до майчиното растение. Те ще помогнат за бързото увеличаване на размера на вашата малинова леха. Когато младите издънки пораснат до височина 70 - 80 см, прищипете върховете им.

Отстранете всички слаби издънки. Те само ще отнемат силата на майчиния храст и другите млади растения.

През юни обилното, редовно поливане е много важно за малините. В противен случай няма да получите добра реколта.

Грижа за малини през юли

През юли реколтата от малини узрява. Берете плодовете поне веднъж на всеки 2 дни.

Продължете с обилното редовно поливане този месец.

Редовно плевете под храстите и между редовете.

Постоянно проверявайте храстите за повреди от вредители и болести.

Грижа за малините през август

През август летните малини спират да плододават върху миналогодишните издънки.

Не бързайте веднага да премахвате плодоносните клонки. Оставете хранителните вещества да текат от тях към корените. Но в края на август можете спокойно да започнете резитбата, като изрязвате двугодишните издънки в самата основа на храста, без да оставяте пънчета по тях.

В средата на август нанесете фосфорно-калиеви торове под всички малинови храсти.

Още: Как правилно да замразите малини и боровинки без да слепват?

Правилни грижи за малините през цялото лято

Сега нека разгледаме по-отблизо най-важните дейности, които продължават през цялото лято.

Поливане

Поливането на малините в различните етапи на растеж е различно. Деликатната коренова система е разположена в горния почвен слой, който изсъхва най-бързо, така че малиновите храсти трябва да се поливат редовно (веднъж на всеки 3 дни в обем 10 литра под всеки храст). Увеличете поливането в горещо време. Уверете се, че почвата под храстите е винаги влажна и рохкава.

Поливането е особено важно за растенията през първите два летни месеца. Поливайте обилно, така че почвата в малиновата леха да е редовно напоена до дълбочината на права лопата.

След всяко поливане мулчирайте добре почвата под растенията със слама, прясно окосена трева или листна пръст със слой 7-8 см. Мулчиращият слой ще предотврати растежа на плевелите и образуването на почвена кора.

Още: Този юлски трик ще накара малините да дават плодове до септември

Подхранване

През лятото малините се нуждаят както от органични, така и от минерални торове.

Можете да прецените състоянието на малиновите храсти по листата им. Ако на растенията липсват желязо и магнезий, листата пожълтяват и по тях ясно се виждат зелени жилки.

Липсата на фосфор води до изтъняване на леторастите и растежът им се забавя. При липса на калий, листата се извиват в тръбичка и изсъхват.

При липса на азот, листата стават бледозелени и намаляват по размер. Но при излишък, листата са големи, тъмнозелени, храстът расте активно - ала почти няма плодове.

Още: Може ли да ядете малини, ако имате диабет?

Резитба

Нека разгледаме по-отблизо как да подрязваме летни и ремонтантни малини. Както казахме по-горе, летните малини се подрязват в края на август - началото на септември, като се премахват всички плодоносни издънки от миналата година.

Ремонтантните се подрязват или през есента (началото на октомври), или в началото на пролетта, веднага щом снегът се стопи.

Подрязването трябва да се извършва само с остър инструмент. Веднага след приключване дезинфекцирайте отрязаните места с разтвор на калиев перманганат.