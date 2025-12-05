Любопитно:

Дадохте ми възможност да говорим за Украйна: Какво каза Путин на Моди

"Имахме възможност – и вие ми дадохте тази възможност – да говорим подробно за това, което се случва в Украйна, и за стъпките, които предприемаме съвместно с някои други партньори, включително със САЩ, за възможно мирно разрешаване на тази криза." Това каза руският диктатор Владимир Путин на срещата си днес с индийския премиер Нарендра Моди в Делхи.

"Индия не е неутрална – Индия има позиция и тази позиция е за мир", заяви Моди в началото на преговорите. "Подкрепяме всички усилия за мир и заставаме рамо до рамо с всяка инициатива, предприета за мир", твърди още министър-председателят. 

Путин е на първа визита в Индия от четири години насам. Целта му е да се засили търговията с водещия купувач на руско оръжие и суров петрол, след като западните санкции засегнаха десетилетните връзки между Москва и Делхи.

Снимка: kremlin.ru

Посещението идва в момент, когато Делхи преговаря със САЩ за премахване на наложените от американския президент Доналд Тръмп наказателни мита върху индийските стоки заради покупките от Индия на руски петрол.

Русия е най-големият доставчик на оръжие за Индия от десетилетия и заяви, че иска да внася повече индийски стоки в опит да увеличи до 100 милиарда долара до 2030 година двустранната търговия. 

След като европейските страни намалиха зависимостта си от руските енергийни източници след нахлуването на Русия в Украйна, Индия увеличи покупките си на руски суров петрол на занижени цени. Заради натиска на американските мита и санкции обаче през тази година й се наложи да ги съкрати.

Очаква се Путин и Моди да обявят редица споразумения в края на официалните преговори.

Индийски фирми се очаква да подпишат споазумение с групата "Уралхим" - най-големият производител на калиев карбонат и амониев нитрат в Русия, за съвместно създаване на завод за урея в Русия.

Руските банки "Газпромбанк" и "Алфа Банк" са поискали одобрение да започнат дейност в Индия, за да помогнат на Москва да увеличи търговията си с Делхи.

