Засадете това лесно за отглеждане цвете през декември за красиви лилави цветове през пролетта

Не позволявайте на кратките дни и хладното време да ви заблудят: декември все още не е моментът да закачите градинарските си ръкавици. Опитните градинари знаят, че този спокоен месец предлага златна възможност да получите огромна преднина с цъфтежа за бъдещата си градина. Растението, което препоръчваме за зимна сеитба, е здравецът (Geranium spp.), наречен така заради формата на семената си и който може би познавате и като многогодишен студоустойчив здравец. Но не се бъркайте: здравецът не е мушкатото пеларгоний, с което някои хора го бъркат (същото семейство, но последното е нежно малко едногодишно растение). За по-добри шансове за покълване, семената на здравеца се нуждаят от студена стратификация.

Като сеете семената си за мушкато Cranesbill навън през декември, Майката Природа върши тежката работа, така че няма да е необходимо да разчитате на методи за изкуствено охлаждане, за да свършите работа. Този подход за пасивно зимно засаждане е подходящ за почти всички издръжливи здравец (с изключения на топлолюбиви като Geranium maderense). Освен това, ако ги държите на открито през цялото време, ще получите разсад, който е по-издръжлив и по-добре аклиматизиран от всеки, засят на закрито. Можете да очаквате скромни цветове през първото лято, въпреки че мушкато Cranesbill все още ще изгражда кореновата си система. Но това предимство му дава голям скок и гарантира разкошен и ярък поток от лилави цветове до втората година. Докато лилавите вариации са любими, трябва да отбележим, че Cranesbill има и други цветови опции, позволяващи бели, розови, червени и сини също. Директната сеитба обаче не е единственият начин да напълните двора си с трайни цветове , когато дойде пролетта.

Как да създадете зимен разсадник Cranesbill като алтернатива на директното засяване в земята

Ако земята ви вече е замръзнала или предпочитате да не засаждате семена директно в почвата, можете лесно да започнете мини зимен разсадник, като следвате няколко стъпки и намерите добро стратегическо място. Първо, напълнете малки саксии с качествен компост за семена. Засейте семената на Cranesbill леко на повърхността, след което ги покрийте само с тънък слой компост или дори с малко градински вермикулит. Поставете тези контейнери в защитена външна среда, като например рамкиран покрив или дори студена оранжерия, която не се отоплява. Това място е ключово, тъй като поддържа задължителния прозорец от 0 до 4 градуса

Когато настъпи пролетта, не забравяйте, че търпението е добродетел. Можете да пресадите разсада си на окончателното му място в двора си само след като спре да има силни слани и само когато нощните температури се задържат над 4 градуса