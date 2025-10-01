Засаждане на круша през есента: Какво трябва да знаете за него

Крушата се счита за едно от най-непретенциозните овощни дървета, което дори начинаещи градинари могат да отглеждат без проблем. Есента е чудесно време за засаждане на млади фиданки. Благодарение на хладната температура и влажната почва, кореновата система се адаптира лесно и през пролетта дървото ще расте активно. Ето какво трябва да знаете за засаждането на тази култура през есента.

Кога да засадите круша?

Най-доброто време за засаждане на круша е ранна пролет или късна есен. Корените се вкореняват по-бързо в хладна и влажна почва. Можете да засадите и през лятото, но тогава дървото ще се нуждае от ежедневно поливане и по-внимателни грижи.

Важно: Изберете сорт, който е подходящ за вашата климатична зона. Например, зимоустойчивите сортове са по-подходящи за северните райони, а тези, които са устойчиви на топлина и суша, са по-подходящи за южните райони.

Как да засадим крушата правилно?

Изберете лънчево място с дренирана, плодородна почва. Крушата се нуждае от поне 6–8 часа пряко слънце на ден. Изкопайте яма, дълбока колкото саксията с разсада, но два пъти по-широка, за да имат място корените. Разрохкайте почвата, смесете я с хумус или компост.

Поставете разсада, покрийте с почва и добре уплътнете. Изсипете веднага поне 5 литра вода, така че почвата плътно да покрие корените. Разстелете слой компост или хумус около ствола, но оставете няколко сантиметра от кората непокрити. Препоръчително е младите дървета да се ограждат с мрежа, за да се предпазят от гризачи.

Слънцето е задължително, в противен случай плодовете ще бъдат малки и безвкусни. Лека глинеста почва, леко киселинна (pH 5,9–6,5) е най-добра. Полезно е да се направи почвен тест, за да се балансират предварително хранителните вещества. Веднъж седмично поливайте обилно и бавно. По-често по време на суша.

Подхранвайте младите дървета ежемесечно от пролетта до август със сложен тор. За възрастните е достатъчно пролетно подхранване веднъж годишно.

Резитбата е ключът към добива и здравето на крушите. Основната резитба се извършва в края на зимата или началото на пролетта, преди да се отворят пъпките. Оформете пирамидална корона с един централен клон. Оставете 3–5 скелетни клона, които се разклоняват в различни посоки. Премахнете болните, сухите и кръстосаните клони. Дезинфекцирайте инструментите след всяко рязане, за да избегнете разпространението на болести.

Най-добре е да засадите крушовото дърво през есента и ако се грижите правилно за него, то ще ви радва с обилен цъфтеж и реколта десетилетия наред.

