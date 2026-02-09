Как да засадите разсад на закрито в саксии

Въпреки че е изкушаващо да засадите разсад в изключително големи саксии, за да елиминирате нуждата от бъдещо пресаждане, това не се препоръчва. Отглеждането на растения и разсад в прекалено големи контейнери увеличава вероятността от преполиване, което води до кореново гниене.

Вместо това, пресадете разсада в контейнери, които са само с един или два размера по-големи от първоначалните килийки, в които е засаден. Ако по-късно се нуждаят от повече място, пресадете го отново в още по-големи саксии.

Стъпка 1: Направете някои проучвания

Преди да пресадите разсад, проверете отново пакетите със семена за инструкции за засаждане или направете проучване за нуждите на растението от отглеждане. Пакетите със семена обикновено ще ви информират дали разсадът ви се нуждае от пресаждане и кога е най-подходящото време за пресаждането.

Стъпка 2: Поливайте разсада си

Около един час преди пресаждането на разсад, дайте на растенията си обилно количество вода и предварително навлажнете почвената смес или почвената смес, с която възнамерявате да пресаждате растенията си. Поливането на разсада преди пресаждане улеснява отстраняването на корените му от тавите за разсад и помага за предпазване на разсада от шок при пресаждане.

Големите разсади трябва да се пресадят в стандартна почвена смес, докато деликатните разсади често се справят по-добре, когато се пресадят в по-лека почвена смес, приготвена с 60% почвена смес и 40% почвена смес, която не е почвена. Търговската почвена смес често съдържа добавени хранителни вещества и временно елиминира нуждата от допълнителен тор.

Стъпка 3: Отстранете разсада от клетките за разсад

Най-лесният начин за изваждане на разсад от килийките е като леко натиснете с пръст долната страна на килийката, докато кореновата топка на растението се премести нагоре и излезе от тавата за разсад. Не забравяйте да боравите внимателно с разсада, докато го изваждате от саксията, и да го държите за корените му, за да избегнете счупване на нежните стъбла. Ако е възможно, избягвайте да нарушавате корените на разсада и дръжте колкото е възможно повече от почвената смес прикрепена към корените.

Стъпка 4: Пресаждане

Ако имате няколко разсада, които растат заедно, проредете излишните разсади, като внимателно разделите корените им или отрежете слабите разсади с ножица за нокти. След това поръсете малко прясна почва за саксии или смес за разсад на дъното на новите си саксии за отглеждане, поставете разсада в новите им саксии, добавете още почва и уплътнете почвата около стъблата на разсада. Можете да заровите зелеви, домати и други растения от семейство Пасъл малко по-дълбоко в саксиите им за отглеждане, за да фиксирате дългите стъбла и да насърчите развитието на корените. Бобът и краставиците трябва да се засаждат само на дълбочината, на която са расли в килийките на разсада.

Стъпка 5: Продължете да се грижите за растенията си

След пресаждането, преместете разсада обратно на слънчево място на закрито или под лампите за отглеждане. Поливайте го редовно, за да поддържате почвата влажна. Нормално е разсадът леко да увехне след пресаждането, но би трябвало да се възстанови в рамките на един ден.

Стъпка 6: Повторете (ако е необходимо)

Силно растящите растения, като домати, краставици и тиквички, може да се нуждаят от пресаждане няколко пъти, преди да бъдат разсадени навън. Ако е така, изберете саксия, която е с 1 или 2 размера по-голяма от оригиналната саксия, и повторете горните стъпки за пресаждане.

Как да пресадите разсад на открито

Пресаждането на разсад в по-големи контейнери е начин да увеличите максимално здравословния растеж на растенията, докато чакате пролетта. Когато нощните температури се повишат над 10°C и опасността от слана е отминала , е време да пресадите разсада си на открито.

След последните слани, закалете разсада си в продължение на 1 до 2 седмици. Когато разсадът ви може да остане на открито цял ден, той е готов за разсаждане.

Точно преди разсаждане, полейте разсада си. Ако почвата е много суха, полейте почвата на мястото, където сте я засадили, достатъчно, за да се държи добре. Ако все още не сте го направили, добавете компост в почвата.

Изкопайте дупка, която е малко по-голяма от кореновата бала на вашия разсад. Поставете разсада в дупката и уплътнете почвата около стъблото на растението. Както при пресаждането на закрито, можете частично да заровите стъблата на някои растения, като например домати, за по-силен растеж на корените.

След пресаждането, полейте добре и продължете с рутинните грижи за растенията си.