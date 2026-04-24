Защо старите градинари слагат вестник в градината

Използването на вестник като мулч може да потисне плевелите и да подобри здравето на почвата, когато се прави правилно.

Вестникът работи най-добре като мулч, когато е тънък на пластове, с отвори за въздушен поток и отгоре е покрит с органичен мулч.

Избягвайте лъскави вложки и прекалено дебели слоеве вестници, за да предотвратите вредни химикали и проблеми с дишането на почвата.

Мулчът има много важни функции в градината. Той може да помогне за борба с плевелите и да поддържа почвената влажност около чувствителни растения. Докато се разгражда, мулчът подхранва почвата и осигурява на градината ви важни хранителни вещества.

Често използваните видове мулч включват окосена трева , нарязани листа и слама, но някои градинари включват и биоразградими домакински предмети, като например вестници. Но добра идея ли е да добавяте вестници към мулча си? Ето какво казват експертите.

Предимства

Вестникът може да бъде ефективен компонент на мулча във вашата градина. Листове или парчета хартия могат да се използват като слой близо до основата на растенията, поставени между почвата и други компоненти на мулча. Тъй като по същество е просто тънък слой целулоза (дървесна пулпа), вестникът се разгражда в градината като въглероден компонент, точно както бихте използвали в компоста.

Докато се разложи, вестникът може да служи като постелка против плевели и ще държи тези досадни растения настрана за известно време. „Той може да помогне за потискане на плевелите, задържане на влага и разграждане с течение на времето“, казва майстор-градинарката Анджела Джъд. „Може да бъде полезен като мулч, ако го използвате като слой под друг слой от различен вид мулч, като дървени стърготини или компост.“

Как да го използвате

Ключът е да използвате вестника правилно и да не създавате повече проблеми, отколкото решавате.

„Особено когато е мокър, вестникът е склонен да се сплъстява в плътен слой, подобен на папие-маше“, казва ландшафтният дизайнер Ян Йонсен.

Ако обаче този слой е твърде дебел, той може да създаде бариера, която пречи на почвата да диша. „Този ​​проблем може да убие полезните микроби и гъбички, от които вашите растения се нуждаят, за да виреят“, добавя тя. „Затова никога не използвайте повече от 2 до 4 листа дебелина и винаги пробивайте няколко дупки в хартията, за да осигурите дренаж и въздушен поток.“

Важно е също да се осъзнае, че не всяка част от вестника може да е подходяща за употреба в градината. „Докато повечето съвременни вестници използват мастила на соева основа, гланцовите вложки – цветните реклами – могат да съдържат химически покрития, които определено не искате в зеленчуковата си леха“, казва Джонсен.