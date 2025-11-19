Опозицията атакува финансовия министър за софтуера за бизнеса: "Не знае какво е СУПТО и манипулира"

"Да, България", която е част от коалицията ПП-ДБ, обвини министъра на финансите Теменужка Петкова, че "продължава да не знае какво е СУПТО" и "явно дори не знае какво стои зад това съкращение, тъй като го нарича система за управление на приходите в търговските обекти вместо правилното софтуер за управление на продажбите в търговските обекти". Според формацията обаче това е по-малкият проблем - "по-големият е, че Теменужка Петкова манипулира обществото".

Какво каза Теменужка Петкова?

Позицията на "Да, България" идва след брифинг на финансовия министър в Министерски съвет днес, 19 ноември, на който тя коментира критиките на опозицията срещу внедряването на СУПТО, заложено в проектобюджета за 2026 г. Съгласно него се връща идеята на наредба, която първоначално беше приета от Министерството на финансите и НАП през 2018 г. и предизвика сериозно обществено недоволство заради опита за централизирано наблюдение на продажбите чрез одобрен от държавата софтуер. Част от текстовете обаче отменени след решение на Върховния административен съд по жалба на десетки браншови организации и бизнеси. Контролът, който сега се предвижда, може да ограничи свободата на пазара, алармира бизнесът.

Теменужка Петкова каза следното по адрес на ПП-ДБ и коментарите им за СУПТО: "ПП-ДБ се опитват да всяват смут в системата - те имат резерви по отношение борбата със сивата икономика. Това е лошо и разколебава всички тези, които искат да бъдат лоялни по отношение на фиска". По думите й - връщането към темата със СУПТО е било провокирано от контролната дейност на НАП, в резултат на която са установени редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, които не отговарят на изискванията и се създават условия за манипулиране на данни. "Това налага въвеждането на СУПТО и въвеждането на задължение за разпространителите и производителите на софтуери, които те предлагат на търговците", подчерта още финансовият министър.

"Да, България" с 4 довода защо СУПТО не трябва да се приема

"Първо, никой никога не е твърдял, че държавата ще пише софтуера. Второ, изискванията, приети в наредбата, са доброволни към момента и почти няма софтуер, който да отговаря на тях. Това е така, защото концепцията им е грешна и ограничават значително възможностите за развитие на софтуера. Трето, предложението на МФ е за де факто лицензионен режим, като всяка нова версия на софтуера трябва да се одобрява от НАП, преди той да може да бъде използван. И четвърто и най-важно: промените засягат всеки търговец, защото разходите, които производителите ще направят за приспособяване на софтуера към неадекватните изисквания на наредбата, ще бъдат за сметка на техните клиенти", смятат от "Да, България".

"Неосведомеността на министъра е покъртителна, защото не само разходите ще се платят от десетки хиляди български фирми, но не могат да бъдат спазени сроковете, нито да се гарантира, че фирмите разработчици на софтуера ще се вместят в тези срокове. Крайният резултат от некомпетентните предложения на Министерството на финансите ще бъде хаос сред фирмите заради абсурдните текстове в Наредбата, които частично ще блокират дейността на търговците", завършва позицията на формацията.

