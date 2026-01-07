Зеленчукови семена, които трябва да засадите през януари

Има начин да се измами календарът. Един изпитан и верен трик за стартиране на пролетна зеленчукова градина е да започнете семената на закрито през зимата. Като изместите вегетационния си период на закрито и започнете сеитбата под стъкло, докато земята е все още замръзнала, вие не само губите времето, но и си гарантирате, че ще бъдете първият човек в квартала, който ще бере пресни, хрупкави зеленчуци, докато всички останали все още купуват семена. Няма да можете да засадите растенията, когато покълнат за първи път, но можете да ги оставите да покълнат и да растат на закрито от януари до март, след което да ги засадите през април.

Градински растения, които са по-лесни за отглеждане от семена вместо от разсад

Не всяко семе може да се засява през зимата, но за тези, които могат, ползите са огромни. Ето кратък списък с любимите ми семена за засяване на закрито през зимата. Надявам се, че много от вашите любими ще попаднат в списъка.

Успехът в този януарски период за сеитба не е просто въпрос на ентусиазъм; става въпрос за избор на правилните кандидати за вашия перваз на прозореца или осветление. За щастие, тъй като ще започнете на закрито, няма да се налага да се притеснявате твърде много (все още) за зоните на издръжливост или местния климат. Решението какви семена да сеете през януари е свързано с избора на правилните сортове. Когато започваме семената толкова рано, търсим сортове, които или узряват бавно, което им осигурява дълъг период на растеж, или такива, които виреят в хладните, променливи температури на ранна пролет (когато ще бъдат изнесени на открито).

Преди да посегнете към пакетчетата си със семена, помислете за настройката им. Тъй като естествената светлина е все още слаба по това време на годината, первазът на прозореца с южно изложение или обикновена LED лампа за отглеждане ще бъдат най-добрият ви приятел, за да предотвратите издължените стъбла на разсада.

Също така ще искате да се уверите, че компостът ви е на стайна температура, за да насърчите бързото покълване. Като започнете сега, вие ефективно изграждате резерв от силни, устойчиви растения, които са готови да се засадят веднага щом почвата се затопли. Ето най-добрите зеленчукови семена, които да сеят през януари за задоволителни ранни култури.

Лук

Лукът е безспорният трудолюбив плод в зеленчуковата градина. Независимо дали е основата на зимна яхния или звездата на лятна салса, никога не може да ви е твърде много. Лукът обаче е фотопериодично растение, което означава, че решава кога да образува луковица въз основа на това колко часа дневна светлина получава. Като правило, трябва да отглеждате лук между 100 и 150 дни в почвата преди прибиране на реколтата.

Засяването на семената през януари е най-добрият ход, тъй като дава време на лука да развие масивна коренова система и изобилие от буйни връхчета преди лятното слънцестоене. Колкото повече листа имате до юни, толкова по-големи ще бъдат луковиците ви! Засадете семената в добре дренирана почва в края на януари за разсаждане през март. Лукът се нуждае от слънце, както на закрито, така и на открито.

Когато пораснат до 15 см, подрежете ги наполовина, за да може тази енергия да се насочи към растежа на корените. Поддържайте почвата влажна, но никога мокра. Разсадът от лук е склонен към вяне (гъбично заболяване). За да предотвратите това, можете да поръсите малко канела или вермикулит върху повърхността на засаждането, които действат като естествен фунгицид.

Зеле

Зелето е кралското същество сред издръжливите кръстоцветни. Въпреки че тези издръжливи растения могат да оцелеят при температури до -1°C, те отнемат много време, за да се развият в непредсказуемото време на ранна пролет. Започването им на закрито през януари е тайната за прибиране на хрупкава, домашно отгледана зелева салата през юни, а не през август.

За начало на януари, търсете ранни сортове като лук „Golden Acre“ и „Red Express“.

Карфиол

Карфиолът има репутацията на малко капризен, но основното му изискване е просто: той иска да расте в хладната пролет и да завърши работата си преди знойната лятна жега. Така че, започването на семената ви в края на януари е тайната на успеха. Това дава на растението дългата писта, от която се нуждае, за да развие масивна рамка от листа, което е единственият начин да получите онези гигантски, снежнобели глави (изсипки), за които жадувате.

Засадете семената от карфиол в отделни саксии в добре дренирана почва и поддържайте влажна. Те се развиват по-добре индивидуално, отколкото в саксии, тъй като бързо развиват коренова система, която може да запълни малки саксии (а тези растения не обичат да им се нарушават корените).