Зелето ще остане крехко и свежо до пролетта, ако направите това

Правилно съхранение на зеле: Какво трябва да знаете, за да останат главите крехки и свежи до пролетта

Запазването на откъснатото от градината зеле хрупкаво и свежо до пролетта е лесно. Основното е правилно да се подготвят главите и да се създадат комфортни условия за съхранение на този листен зеленчук. Ето как правилно да съхранявате зелето, за да остане свежо и вкусно до пролетта и главите да не се развалят.

Правилно съхранение на зеле: Какво трябва да знаете, за да останат главите крехки и свежи до пролетта

Къснозреещите сортове с плътни глави и непокътнати горни листа са подходящи за дългосрочно съхранение. Повредена глава зеле може да развали другите глави, които ще се съхраняват около нея. Зелето не трябва да се мие преди съхранение, тъй като влагата ще ускори развалянето на листата и по-бързото им изгниване. Освен това, трябва да се оставят няколко външни листа, за да се предпази кочана от изсъхване.

Стар градинарски трик: Как да предпазите зелето от гъсеници?

За да съхраните зелките и да запазите хрупкавостта им, важно е да им осигурите правилните условия за съхранение. На първо място това е подходящата температура от 0 до +2 градуса по Целзий. Необходимо е да се осигури и правилната влажност в помещението за съхранението на зелките - в случая тя трябва да е 85–95%, за да не изсъхне зелето, но и да не загние. Зелето трябва да се съхранява на място, където няма резки промени в температурата. Това може да бъде мазе, изба или балкон.

При съхранение на зелетп в мазе или сутерен е добре да изберете дървени кутии или на рафтове, покрити с хартия или слама. Добре е зелките да се опаковат в хартия - всяка глава поотделно, за да се предотврати контакт и разпространение на влага или мухъл.

При съхранение на зелето на балкона е добре да изберете картонена кутия, увита в зебло или старо одеяло, като увивате всяка глава зеле в хартия.

Прочетете още: Най-добрият тор за зелето: Зелките няма да се напукат и ще са големи колкото диня

Също така за успешно съхранението на зелето е важно да се избягват някои грешки при неговото съхранение. Ето кои са те.

Грешки, които водят до бързо разваляне на зелето

При висока температура - над +4 градуса по Целзий, кочаните започват да увяхват или да покълват. При висока влажност се появяват мухъл и гниене. Повредените кочани в обща кутия са първите, които развалят и „заразяват“ останалите.

При липса на вентилация кондензът и задухът ускоряват развалянето на главите.

Прочетете също: Тези пълнени камби със зеле и моркови са културно кулинарно наследство