Зимен молец: Невидимият враг на овощните дървета, защитете градината през октомври

Въпреки че е малък и често незабележим, зимният молец може да опустоши дори най-добре поддържаната овощна градина. Този нощен молец и неговите ненаситни гъсеници атакуват през пролетта, като значително отслабват дърветата. Научете кои са доказаните методи за защита на вашата овощна градина от зимен молец, без да прибягвате до химически пестициди.

Зимен молец – какъв е този вредител?

Зимният молец е нощно насекомо от семейство Metricidae. Характерна черта на този вредител е изразеният му полов диморфизъм. Мъжките имат размах на крилата приблизително 3 см, сиво-кафяви на цвят, с нежни напречни ивици. Женските, от друга страна, почти нямат крила, а само къси, няколко милиметра дълги пънчета, които им помагат да летят.

Жизненият цикъл на молеца започва в късна есен

По-точно говорим за октомври–декември, когато възрастните се появяват от какавиди, скрити в почвата. Нелетящите женски се катерят по стволовете на дърветата, където след чифтосване снасят яйца в пукнатини в кората, върху пъпки или млади клонки. Една женска може да снесе до 200–300 яйца, които са устойчиви на ниски температури и успешно зимуват на дадено място.

Въпреки това, не възрастните молци причиняват най-големи щети, а техните ларви. Гъсениците се излюпват в началото на пролетта, обикновено по време на отваряне на пъпките по овощните дървета. Те имат зеленикаво или жълтеникаво зелено тяло, дълго приблизително 2–2,5 см.

Какви щети причинява зимният молец?

Гъсениците на зимния молец се хранят предимно с листата, пъпките и цветовете на овощните дървета. Първоначално те се заравят в цветните и листните пъпки, като ги унищожават напълно. Именно този етап на хранене причинява най-големи икономически щети. По-късно, когато пъпките се развият в листа, гъсениците консумират пулпната тъкан, оставяйки само жилките – това е известно като скелетизиране на листата.

Щетите, причинени от зимните молци, водят до значително отслабване на дърветата, които не могат да извършват правилна фотосинтеза поради разрушаването на листния апарат. Вследствие на това растенията увяхват, стават по-податливи на болести и слана и дават значително намалени добиви. При тежки нападения дърветата могат да загубят листата си напълно, което в екстремни случаи може дори да доведе до смъртта им.

Този вредител атакува предимно ябълкови дървета, но засяга и круши, сливи и череши. Зимният молец обаче представлява заплаха и за декоративни дървета като дъбове, кленове и липи.

Естествен контрол на зимния молец

Най-добре е да започнете контрола на зимния молец, като наблюдавате овощната градина. Контролът на молците може да се постигне с помощта на феромонови капани, които привличат мъжките. Ако забележите тяхното присъствие, това означава, че женските скоро ще започнат да се катерят по стволовете на дърветата.

Най-ефективният метод за естествен контрол на зимния молец е поставянето на лепкави ленти по стволовете на дърветата. Това се възползва от специалната биология на женската, която не може да лети и трябва да се катери по ствола, за да снася яйца.

Лепкавите ленти трябва да се поставят през октомври, преди да се появят молците, и да се държат на място до декември. Те трябва да бъдат поставени приблизително на 1-1,5 метра над земята и да прилепват плътно към кората, без да оставят празнини, през които женската да може да влезе.

Можете сами да направите тези ленти. Увийте ствола на дървото в хартия или фолио, след което го покрийте с лепило за овощни градини. Готови лепилни ленти се предлагат в градинските центрове. Проверявайте редовно състоянието на лепилните ленти и подновявайте лепилния слой, когато е необходимо.

Друг естествен метод за намаляване на популацията на зимния молец е да се насърчат естествените му врагове. Птици като синигери, зидарки и кълвачи лесно се хранят с гъсениците. За да ги насърчите да посетят овощната ви градина, инсталирайте кутии за гнездене и хранилки.