По закона "Магнитски": БОЕЦ подаде сигнал с видео срещу Йордан Цонев в САЩ

"БОЕЦ внесе сигнал в OFAC срещу Йордан Цонев за нарушаване на санкциите по закона "Магнитски", наложени от САЩ и Великобритания на Делян Пеевски. В сигнала сме приложили документи и видеозапис, доказващи прякото участие на Цонев във финансови схеми (банкови транзакции) от името на Пеевски, чрез които се заобикалят наложените санкции. Според нормите на закона "Магнитски", всеки, който подпомага санкционирано лице, също подлежи на санкции". Такова съобщение се появи в официалната страница на Facebook на гражданското движение БОЕЦ.

Интересен факт от съобщението - неправителствената организация отказва да съобщи точния текст на сигнала. Но БОЕЦ отправя призив към всички граждани да се присъединят към втория протест пред централата на ДПС Ново начало в София (ул. "Врабча" 23), който ще се проведе на 15 октомври и започва в 18:00 часа.

Припомняме, че във връзка със санкциите по "Магнитски" имаше неколкократни въпроси от депутати - как и дали се прилагат у нас, кой носи отговорност за контрол. Недвусмислен и ясен отговор така и не дойде - но на няколко пъти беше уточнявано, че това е американски закон, а България не е юрисдикция на САЩ. Факт е обаче, че банки, които извършват финансови операции със средства и активи на санкционирани от САЩ, рискуват да бъдат отрязани от американските пазари и от инструменти с глобален ефект, които са под американски контрол