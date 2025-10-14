"Разликата е много сериозна": Политолог със съмнения, че вотът в Пазарджик е купен

Разликата между ДПС-Ново начало и другите партии в Пазарджик е много сериозна. Такъв резултат не може да се купи. това са над 3000 гласа. Това мнение изрази политологът Татяна Буруджиева в ефира на Нова телевизия. относно резултата от изборите за общински съвет в града. Припомняме, че вотът беше спечелен от партията на Делян Пеевски с ъс 17.1%. След тях са ПП-ДБ с 11.7%.

ОЩЕ: Ясно е разпределението на мандатите в Пазарджик: Шансовете за кмета Куленски са в сметките

Тя погледна към предишните местни избори в Пазарджик и обясни, че ако победата на първия е заради купен вот, то тогава трябва да са купени над 3000 гласа. "Ако това е така и ако това са постоянните подозрения, ПП-ДБ трябваше да бъдат в абсолютно всяка секция, а не да се скупчат на едно място и да правят сценки", коментира тя.

По думите й Пазарджик е един от примерите за един "много разпарчадосан общински съвет, където не не партиите са тези, които диктуват мотивацията за гласуване, а местните интереси".

Журналистът Веселин Стойнев посочи, че има подозрения, че бившият дългогодишен кмет на Пазарджик Тодор Попов е пренасочил гласовете си за ДПС.

ОЩЕ: Крум Зарков: Няма изненада в Пазарджик, ние не можем да проведем честни избори

"От това евентуално губи ГЕРБ, отслабва още повече, защото се вижда нов силен играч в т.нар. клиентелистки вот. Досегашният градоначалник работеше без нито един съветник, а сега ще трябва да прави странно мнозинство. Неговият лидер Асен Василев вече издаде стратегията - всички срещу ДПС. Развитието на изборите в Пазарджик може да се обвърже с това, което би могло да излезе от един вот на национално ниво", изрази мнение той.