Еминем отново ще става дядо (СНИМКИ)

Най-голямата дъщеря на рапъра Еминем - Алейна, очаква първото си дете със съпруга си Мат Мьолер. Тя сподели новината в Instagram в неделя, 12 октомври. В публикацията двойката позира за снимка наоткрито, като и двамата показват в ръцете си бяло бебешко боди с надпис "Бебе Мьолер" и "Очаквайте през 2026". Други снимки от серията показват как Скот съобщава на Мьолер, че е бременна, като го води с вързани очи през къщата, която строят. Когато сваля превръзката, той вижда съпругата си, държаща кутия с тест за бременност и големи златни балони с надпис "Бебе М".

"Най-дорото от теб и мен", написа Скот в описанието. „Месеци наред нося в себе си малко сърчице, което вече е променило моето по всякакъв възможен начин.“ е текстът към кадрите от трогателния момент.

„Има нещо неописуемо в това да знаеш, че в теб расте, мечтае и се формира един малък живот, докато ти вървиш през деня си, шепнеш молитви и надежди, които само то може да чуе,“ продължи тя. „Никога не съм се чувствала по-благодарна за този дар и за това, че ще увеличим семейството си - нещо, което искаме от толкова дълго време. Благодаря ти, Боже, за това благословение." Скот завърши с думите: „Бебе М, нямаме търпение да се срещнем с теб, малко човече".

Дъщерите на Еминем

Еминем, чието истнско име е Маршал Матърс, има три дъщери - Хейли Джейд, Алейна и Стиви Лейн – от връзката си с Ким Скот. Алейна е дъщеря на сестрата на Ким, но Еминем я осиновява в началото на 2000-те години, тъй като майка ѝ се е борела със зависимости, а по-късно през 2016 година е починала.

Припомняме, че през април тази година Еминем стана дядо за първи път, след като дъщеря му Хейли роди момченце на име Елиът Маршал.