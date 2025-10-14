Грипът е тук: Проф. Ива Христова информира ще има ли достатъчно ваксини

Грипът вече циркулира в страната. Това, че е дошъл по-рано, не значи, че ще си тръгне по-рано или ще бъде по-тежък. Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Грипът е изключително заразен. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят. Това обясни проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в ефира на Нова телевизия.

По думите на проф. Христова по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният са пик да е в края на януари и февруари, както в предишни години.

Има ли ваксини?

Професорът обясни, че ваксините срещу грип вече пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. Тя обясни, че доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври. "Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини", увери тя.

Експертът подчерта, че тази година държавата е поръчала значително повече ваксини спрямо предходната. "Заявките за следващата година зависят от търсенето през тази. Ако интересът е по-голям, догодина ще бъдат поръчани още повече", каза Христова.

Търсените назални ваксини за деца тази година също ще бъдат налични в по-големи количества. "Миналата година имаше 10 000 дози, а сега са 15 000. Очакваме доставките да приключат до края на месеца", обясни Христова.

Има и COVID-19

Директорът на НЦЗПБ добави и че се наблюдава подем на COVID-19. "В момента COVID е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", обясни тя.