Войната в Украйна:

Грипът е тук: Проф. Ива Христова информира ще има ли достатъчно ваксини

14 октомври 2025, 09:26 часа 217 прочитания 0 коментара
Грипът е тук: Проф. Ива Христова информира ще има ли достатъчно ваксини

Грипът вече циркулира в страната. Това, че е дошъл по-рано, не значи, че ще си тръгне по-рано или ще бъде по-тежък. Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Грипът е изключително заразен. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят. Това обясни проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в ефира на Нова телевизия. 

ОЩЕ: Проф. Кантарджиев: Грип B го няма от 2020 г., ваксините вече не го включват

По думите на проф. Христова по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният са пик да е в края на януари и февруари, както в предишни години.

Има ли ваксини?

Професорът обясни, че ваксините срещу грип вече пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. Тя обясни, че доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври. "Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини", увери тя.

Експертът подчерта, че тази година държавата е поръчала значително повече ваксини спрямо предходната. "Заявките за следващата година зависят от търсенето през тази. Ако интересът е по-голям, догодина ще бъдат поръчани още повече", каза Христова.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Проф. Атанас Мангъров: Аз се ваксинирам и съветвам всички да го правят

Търсените назални ваксини за деца тази година също ще бъдат налични в по-големи количества. "Миналата година имаше 10 000 дози, а сега са 15 000. Очакваме доставките да приключат до края на месеца", обясни Христова.

Има и COVID-19

Директорът на НЦЗПБ добави и че се наблюдава подем на COVID-19. "В момента COVID е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", обясни тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Грип COVID 19 Ива Христова ваксини
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес