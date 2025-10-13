Направете това с божури през есента за големи цъфтежи през пролетта

Мислите, че пролетта започва през април? Не и за божурите (Paeonia lactiflora). Техните зашеметяващи цветове започват зад кулисите през есента, тихо се подготвяйки за голямото шоу. Божурите също не са еднократно шоу. Тези издръжливи многогодишни растения могат да се задържат десетилетия. Освен това, те не са претенциозни. Стига да им осигурите правилните условия, те ще виреят навсякъде

Пресаждане на божурите през октомври: Как е правилно да се направи

Но ето уловката - те не виреят, ако са пренебрегнати, а есента е моментът, в който повечето от нас стават малко мързеливи и пренебрегват грижите, от които божурите все още се нуждаят.

Има няколко неща, които трябва да направите през есента, ако искате да помогнете на вашите божури да процъфтяват в градината и да съчетаят по-големи цветове през пролетта. Те включват разделяне на претъпкани туфи за по-добър растеж и подрязване на всички болни листа, за да поддържате божурите си здрави и процъфтяващи . Също така, есента е идеалното време за добавяне на нови растения, за да могат да пуснат корени и да се установят в земята преди зимата.

Подготовка за есен за по-големи пролетни цъфтежи

Понякога може да се питате защо вашият божур не цъфти както трябва, камо ли да произвежда по-големи цветове. Причината може да е толкова проста, колкото пренаселените условия за отглеждане. Това е особено вярно, ако имате божури от известно време. Най -доброто време за разделяне на божурите във вашата градина е през септември или началото на октомври.

Разделянето на пренаселените божури им дава пространството и тласъка, от които се нуждаят, за да произведат по-големи пролетни цветове. За да направите това, внимателно изкопайте цялото растение и изплакнете от почвата, за да забележите окото. Нарежете корените на парчета с три до пет очи всяко и засадете веднага. Преди да се усетите, вашите божури ще се възстановят и ще имат по-буйни цветове от преди. По-малките парчета обаче може да отнемат година или две.

Есента е идеалното време за резитба и за борба с болестите по божурите. Отстранете всички части от растенията, които показват признаци на брашнеста мана или ботритис. Ако растенията ви са здрави и без болести, те очевидно ще дадат по-големи цветове през пролетта. След като цветовете преминат в период на покой, можете да подрежете божурите си, като отрежете стъблата им до около 2,5 до 5 см, като не докосвате короната им. Здравата листа може да бъде отстранена, но всички болни остатъци трябва да се изхвърлят.