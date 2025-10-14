Манчестър Юнайтед има своя "Ламин Ямал", когото Аморим иска в първия отбор на 14-годишна възраст

От Ламин Ямал, който изстреля Испания към славата на Евро 2024, докато се подготвяше за училищните изпити, Макс Дауман от Арсенал, който дебютира във Висшата лига на 15-годишна възраст, и Рио Нгумоха, който вкара победния гол за Ливърпул срещу Нюкасъл, докато беше само на 16 години, най-големите клубове и международни страни в света стават все по-отворени към поговорката "ако си достатъчно добър, си достатъчно възрастен". И макар че всички тези играчи са способни да продължат да печелят всички награди, които играта футболът , има мнение, че Манчестър Юнайтед може би има в ръцете си най-добрия талант в света и скоро ще бъде готов да го пусне в професионалната игра - ако има късмета да го задържи.

Кое е детето-чудо на Юнайтед, което блестя до Роналдо-младши?

Джей Джей Гейбриъл може да е само на 14 години, но вече се представя страхотно на ниво до 18 години и не е изключено съвсем скоро да видим професионалния му дебют. Крилото, което е оприличавано на трима от най-добрите играчи за последните 20 години - Лионел Меси, Неймар и Кристиано Роналдо - предизвиква вълнение, откакто милиони хора го видяха да демонстрира своите умения във видеоклип, когато беше само на 8 години.

Преди да се присъедини към Юнайтед, Гейбриъл преминава през академиите на Челси, Арсенал и Уест Хем, а ключова част от развитието му е играта на футзал - игра на закрито, при която се набляга на техниката и контрола. Подобна среда подхожда на Гейбриъл, който е обсебен от правенето на трикове. На 6-годишна възраст той може да направи 1000 "краченца". За първи път Гейбриъл привлече вниманието към себе си благодарение на видеоклип, създаден от ютубъра SV2, озаглавен "8-годишният Меси е невероятен (по-добро от истинския Лионел Меси)". 19-минутният клип, в който Гейбриъл демонстрира различни умения, е гледан 4,8 милиона пъти и има 110 000 харесвания. Кариерата му обаче наистина стартира, когато през 2021 г. подписва договор с академията на Юнайтед и се сприятелява с Кристиано Роналдо-младши.

Аморим иска Гейбриъл в първия отбор

Влакът на рекламите продължава да се движи и два месеца по-късно Гейбриъл подписва договор с Nike. През март 2025 г. той сключи още един договор със спортния производител, който се смята за най-доходоносния спонсорски договор за 14-годишно момче, изпреварвайки този на Неймар, когато той беше в Сантос. Подвизите на Гейбриъл за младежките отбори на Юнайтед редовно бяха споделяни в социалните медии, но той достигна ново ниво на внимание по-рано тази година, когато стана най-младият играч, играл някога за отбора на Юнайтед U18, на 14-годишна възраст. Напредъкът му се следи внимателно от ръководството на клуба, а Гейбриъл беше поканен да гледа мача за откриването на сезона срещу Арсенал от директорската ложа, докато наскоро се срещна с треньора на първия отбор Рубен Аморим, който каза на тийнейджъра, че по-късно през сезона ще тренира с мъжете.

Най-голямото предимство на Гейбриъл е хипнотичният му дрибъл, а способността му да нанася смъртоносни удари с двата крака го прави още по-опасен в последната третина. В играта на Гейбриъл няма ясно изразени слабости и тъй като той се стреми към тази кариера още от дете, работи усилено, за да подобри всички аспекти на играта си. Очевидно е, че талантът ще трябва да подобри физиката си, когато се приближи до старшата възраст, но това няма да е проблем, тъй като той вече работи като професионалист, спазвайки строг хранителен и фитнес режим. И като се има предвид, че от няколко години той играе в няколко категории над своята възраст, следващата стъпка не би трябвало да е проблем, когато настъпи моментът.

Следващият... Ламин Ямал?

Въпреки че Гейбриъл беше сравняван с Меси в онзи първи видеоклип, в който се прочу, стилът му на игра прилича повече на други бивши и настоящи играчи на Барселона. Дриблирането му напомня на младия Неймар - друг играч, който беше основателно възхваляван като дете по целия път до дебюта му за Сантос и след това до преминаването му в Барса през 2013 г.

Съвременният пример за подражание на Гейбриъл обаче е Ямал, който дебютира за Барса един месец след 16-ия си рожден ден и стана европейски шампион с Испания ден след 17-ия си рожден ден. И двамата играят със сходно чувство за свобода и дързост, като притежават рядката способност да танцуват покрай защитниците и да отбелязват голове със забележително постоянство. И както Ямал бе начело на завръщането на Барселона сред най-добрите отбори в Европа, така и феновете на Юнайтед стискат палци Гейбриъл да окаже същото влияние и да доведе до дългоочакваното възраждане на "червените дяволи".

