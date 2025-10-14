Проф. Костадин Ангелов: Време е да кажем "СТОП" на социалните мрежи за деца

"Време е да кажем "СТОП" на социалните мрежи за деца"! Това написа бившият министър на здравеопазването, а сега народен представител от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание проф. Костадин Ангелов в социалнате мрежа Фейсбук. Той подкрепи идеята на колегата си министър на образованието Красимир Вълчев. Още: Забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 г.: Нова идея на МОН

Социалните мрежи задейсват допаминов цикъл

Проф. Ангелов обясни, че подкрепя изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. "Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците", посочи народният представител.

Той посочи, че невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново. При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън, изтъкна проф. Костадин Ангелов.

"В документалния филм на Netflix „The Social Dilemma“ бивши инженери от Google, Facebook и Twitter признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“, както слот машините държат играча в казиното. Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание", добави проф. Ангелов.

Той открои, че данните от изследвания са ужасяващи:

– При деца, които прекарват над 3 часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%;

– Наблюдава се рязък спад в концентрацията и социалната емпатия;

– Психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества. Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма.

"Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени до 15 години. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот", категоричен бе бившият здравен министър.

