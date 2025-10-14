Войната в Украйна:

Проф. Костадин Ангелов: Време е да кажем "СТОП" на социалните мрежи за деца

14 октомври 2025, 09:14 часа 287 прочитания 0 коментара
"Време е да кажем "СТОП" на социалните мрежи за деца"! Това написа бившият министър на здравеопазването, а сега народен представител от ГЕРБ-СДС и председател на Комисията по здравеопазване в Народното събрание проф. Костадин Ангелов в социалнате мрежа Фейсбук. Той подкрепи идеята на колегата си министър на образованието Красимир Вълчев.

Социалните мрежи задейсват допаминов цикъл

Проф. Ангелов обясни, че подкрепя изцяло идеята да се въведе възрастова граница – забрана за социални мрежи до 15-годишна възраст. "Всеки ден виждаме как социалните мрежи — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat и YouTube — не просто отнемат време. Те променят мозъка на децата, като създават зависимост, сравнима с тази от хазарта и наркотиците", посочи народният представител. 

Той посочи, че невролозите от години предупреждават: всяко известие, лайк или нов коментар задейства допаминов цикъл – кратък прилив на удоволствие, който мозъкът започва да търси отново и отново. При децата, чиито невронни връзки още се оформят, това води до невронна зависимост от стимулацията, тревожност, дефицит на внимание и нарушен сън, изтъкна проф. Костадин Ангелов. 

"В документалния филм на Netflix „The Social Dilemma“ бивши инженери от Google, Facebook и Twitter признават, че платформите са проектирани така, че умишлено да експлоатират този механизъм – да ни държат постоянно „в системата“, както слот машините държат играча в казиното. Един от създателите на „Like“-бутона казва: „Ние създадохме инструмент, който възнаграждава всяка секунда внимание", добави проф. Ангелов. 

Той открои, че данните от изследвания са ужасяващи:

– При деца, които прекарват над 3 часа дневно в социални мрежи, рискът от депресия и тревожност скача с над 60%;

– Наблюдава се рязък спад в концентрацията и социалната емпатия;

– Психолозите вече говорят за „дигитална абстиненция“ – същите симптоми, които се наблюдават при зависими от вещества. Това не е свобода, това е масова зависимост, облечена в дигитална форма.

"Ние, възрастните, сме длъжни да сложим граница. Да не оставяме децата сами срещу алгоритмите, които ги превръщат в потребители преди да са станали личности. Заставам категорично зад идеята социалните мрежи да бъдат забранени до 15 години. Не за да ограничим младите, а за да им върнем детството – време за игра, общуване, книги и реален живот", категоричен бе бившият здравен министър. 

Антон Иванов
