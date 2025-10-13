Правилно засаждане на божури през есента: Направете го така, за да са отрупани с цветове

Есента е идеалното време за засаждане и разделяне на божури, тъй като растенията започват да се подготвят за зимен покой. През есента надземната част на храста спира растежа си, докато кореновата система, напротив, се развива активно в хладната почва. Това позволява на резника да се вкорени добре и да набере сили за бъдещ растеж и цъфтеж.

Есенно засаждане на божури

За успешното отглеждане на божури е важно да изберете правилното място за засаждане. Божурите се нуждаят от много светлина – те виреят на открити пространства с поне 6-7 часа слънце на ден. Мястото трябва да е защитено от силни ветрове и да има добър дренаж, тъй като застоялата вода може да доведе до гниене на корените.

Подготовката на дупката за засаждане е друг ключов фактор за дългия и здравословен живот на един храст, тъй като божурът може да ви радва с цъфтежа си дълги години. Най-добре е да изкопаете дупката предварително, 2-3 седмици преди засаждането, за да може почвата да се утаи. На дъното трябва да се постави слой от 10-15 см счупени тухли или трошен камък, особено ако почвата е глинеста и лошо дренирана. След това смесете изкопаната почва с хумус или компост, торф и пясък, като добавите 200-300 грама суперфосфат и 1-2 чаши дървесна пепел. Запълнете дупката приблизително наполовина или малко повече с получената смес. Не поставяйте посевния материал твърде дълбоко в почвата. Когато засаждате резници, изберете екземпляри с 3–5 пъпки за подновяване и добре развита коренова система.

Първо, направете малка купчина градинска пръст в дупката, върху която внимателно поставете корените, като задълбочите пъпките с 3–5 см.

Много е важно да не засаждате растенията твърде дълбоко. Дълбокото засаждане е най-честата причина божурите да не цъфтят. След като корените са на мястото си, запълнете дупката с почва, леко я уплътнете и след това полейте обилно - 1-2 кофи вода са достатъчни.

По отношение на резитбата на божурите през есента не забравяйте, че само тревистите божури се нуждаят от подрязване; дървесните божури не се нуждаят от подрязване, но можете да премахнете всички избледнели листа.

Най-добре е да подрязвате божурите седмица или две преди началото на сланите - просто следете периодично прогнозата за времето.

Самият божур също може да даде индикация кога да подрязвате - обикновено, ако листата са променили цвета си и издънките са започнали да се огъват към земята, е време за подрязване.

