Зимуване на малините в 4 лесни стъпки

Малините са лесни за отглеждане плодове, обожавани заради сладките си плодове. За най-добра реколта година след година, те се нуждаят от малко грижа преди зимата, за да останат здрави и продуктивни за следващия сезон.

Как правилно да направите лятна резитба на малини

Различните сортове малини дават плодове с различни цветове, форми и вкусове. Двата основни вида са летните малини и есенните, като първите плододават на стари пръчки, а вторите - на издънките от текущия сезон.

Когато отглеждате малини , изборът на правилните сортове и правилната грижа за тях означава, че всеки вид може да осигури богата реколта в продължение на много години. Правилната грижа включва знанието как да зимувате малините, за да оцелеят през най-студения сезон и да се завърнат силни през пролетта, осигурявайки отлична реколта през лятото или есента.

Изборът на най-подходящия сорт за вашия климат и зона на издръжливост гарантира, че ще получите малини, които ще плододават успешно. В по-студен климат по-малко издръжливите сортове няма да виреят, а по-кратките вегетационни периоди може да не са толкова подходящи за видовете, които плододават есенно. Също така е важно да изберете правилния сорт, ако искате да отглеждате малини в саксии.

Плевете старателно растенията

Плевелите ще се конкурират с вашите малинови растения за водата и хранителните вещества в почвата, така че трябва да се отървете от тях.

Есента е чудесно време да премахнете всички плевели, които растат около основата на малиновите ви пръчки, тъй като тези нежелани растения ще се конкурират с малините и ще ги лишат от основни хранителни вещества за растенията . Ако плевелите бъдат оставени на произвола на съдбата, това ще се отрази на добива ви.

Премахнете всички обикновени плевели около малините си, като внимавате да премахнете целия корен, особено когато се занимавате с многогодишни плевели (в противен случай те ще поникнат отново от останалите подземни корени).

Поливайте растенията до първата слана

Малиновите растения изискват редовно поливане през цялата година, което се простира и след периода на плододаване.

Въпреки че периодът от пролетта до прибирането на реколтата е най-подходящ за поддържане на добра хидратация на растенията, препоръчително е да продължите да наблюдавате и поливате малините до настъпването на първите слани през есента.

Кога и колко да поливате малините преди настъпването на зимата ще зависи от вашия климат. В много зони и места обикновено има достатъчно естествени валежи, за да осигурят на малините инча вода на седмица, от които тръстиките се нуждаят, за да виреят по това време на годината.

Въпреки това, по време на сухи периоди, поддържайте почвата влажна, тъй като малините имат плитки коренови системи, които могат да изсъхнат бързо през по-топлите периоди. Можете да проверите нивата на влажност на почвата на около 2,5 см под повърхността с пръсти или с помощта на измервател на влажността на почвата

Поливайте малините през есента и до сланите, но след това спрете. Продължаването на поливането през зимата е грешка, която излага растенията на риск от гниене.

Мулчиращи растения

Мулчирането на малинови растения през зимата е важно, тъй като предлага множество ползи. Добавянето на слой органичен материал около пръчките преди зимата помага за потискане на плевелите, задържане на влагата в почвата и предпазване на корените от студено време.

Изберете органичен вид мулч , като компост, слама, нарязани листа, дървени стърготини или кора, и го разпръснете на дълбочина от пет до три инча. Идеалното време за добавяне на мулч е след плевене и поливане на растенията и преди първата слана за годината.

Подрязвайте малините в точното време

Преди зимата може да е време да подрежете растенията, ако все още не сте го направили – но не всички, тъй като кога да подрязвате малини зависи от вида. Както бе споменато по-рано, различните видове цъфтят на различна дървесина и това се отразява на периода им на подрязване.

Летноплодните малини се подрязват след като са дали плод, така че ако все още не сте ги подрязвали, това трябва да се направи като част от подготовката ви за зимата. Що се отнася до това как да подрязвате тези малини , те цъфтят върху стара дървесина, така че премахнете тазгодишните плодни стъбла и оставете новите, които са се развили тази година.

Внимателно завържете всяко от стъблата, за да пренесе плодовете от следващата година към вашата пергола, за да предотвратите повреда от зимните ветрове. Есента е идеално време и за премахване на по-слаба или повредена дървесина, за да предотвратите пренасищането на растенията.

Ако имате малини, които дават есенни плодове, отложете подрязването им до края на зимата.