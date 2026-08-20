История с продължение: Дъщерята на Спаска Митрова ще следва медицина в София

Дъщерята на Спаска Митрова - Сузана завърши успешно столичния Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“, след като през последните години получаваше подкрепа за образованието и развитието си в България от д-р Милен Врабевски и Фондация "Българска Памет". Историята с продължение е разказват от фондацията за медиите и напомнят, че името на Спаска Митрова се превърна в символ за много българи от двете страни на границата.

Историята на Спаска Митрова и дъщеря й

През годините тя нееднократно заявяваше, че е била подлагана на натиск и несправедливо отношение заради българското си самосъзнание – твърдения, които превърнаха нейния случай в една от най-обсъжданите теми, свързани с правата на българите в Република Северна Македония.

След развода със съпруга си Спаска води продължителна битка за правото да бъде до детето си, преминавайки през тежки съдебни процедури, периоди на раздяла със Сузана и дори престой в затвора.

След като най-тежките битки остават зад гърба ѝ и майка и дъщеря успяват отново да заживеят заедно, през 2020 г. Спаска Митрова си отива от този свят. ОЩЕ: Спаска Митрова, която години се бори за детето си, почина от рак в Северна Македония

Подкрепата за Сузана

След смъртта на майка си Сузана пристига в България заедно със своята баба. В този труден момент подкрепа на младото момиче оказва д-р Милен Врабевски, който поема личен ангажимент за нейното образование и развитие в страната и осигурява пълна стипендия за обучението ѝ в основания от него частен Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“.

Сузана остава в България под закрилата на д-р Врабевски и Фондация Българска Памет. Следва продължителен процес по окончателното уреждане на нейния статут в страната, който с помощта на българските институции и адвокатите на фондацията завършва успешно.

Вече има българско гражданство

Сузана вече има българско гражданство и е завършила успешно средното си образование в Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“, а следващата стъпка в нейния път е факт – приета е да следва медицина в София. Новината бележи щастливо продължение на една житейска история, която в продължение на години беше следена от обществеността както в България, така и в Република Северна Македония.

Днес Сузана продължава с поглед към бъдещето, а успехът ѝ е пример за това докъде могат да доведат постоянството, доброто образование и подкрепата, дадена в точния момент. ОЩЕ: Омразата към българите и смирението към сърбите