Исторически пробив във ВМА: Извършиха първата у нас едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек

Исторически пробив в българската медицина записаха специалистите от Военномедицинската академия (ВМА). За първи път у нас бе извършена едновременна трансплантация на два жизненоважни органа – черен дроб и бъбрек – на един и същ пациент. Реципиентът е едва 20-годишен младеж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Неговият шанс за „втори живот” идва след донорска ситуация в УМБАЛ „Свети Георги“-Пловдив. Донорът също е млад мъж – на 20 години.

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Експлантацията на органите е била извършена в УМБАЛ „Света Екатерина“ от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология. След това започва същинската битка със сложната интервенция, която събра в операционните зали две трансплантационни направления, развивани последователно през годините във ВМА, и десетки специалисти с различна експертиза.

Първо е бил трансплантиран черният дроб от екип на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология - професор Никола Владов, професор Васил Михайлов и д-р Цветан Тричков.

Операцията е продължила стандартно като време – 5 часа. "Беше трудна като цяло. В момента пациентът е в задоволително състояние, екстубиран, контактен и адекватен", коментира професор Владов.

След трансплантацията на черния дроб идва ред на втория жизненоважен орган – бъбрека. Тази част от интервенцията е била поета от съвместен екип на Клиника „Урология“, ръководена от професор Илия Салтиров, и Клиниката по съдова хирургия. В него са участвали капитан доцент Светозар Марангозов, д-р Огнян Гъцев и д-р Виктория Тодорова.

Бъбречната трансплантация е продължила около 4 часа.

Така близо 20 години след началото на чернодробната трансплантационна програма и само месеци след старта на бъбречните трансплантации във ВМА опитът на различни поколения и специалности се срещна в една операционна – за първата в България комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек при един пациент.