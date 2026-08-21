Българският национален отбор спечели три медала от Международната олимпиада по география

Българският национален отбор се завърна с три отличия от Международната олимпиада по география, която през тази година се състоя в Истанбул, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Учениците ни спечелиха два сребърни и един бронзов медал за България. Сребърните отличия бяха завоювани от дванадесетокласниците Борис Донков от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) "Акад. Любомир Чакалов" в София и Звездемир Пенев от Математическата гимназия (МГ) "Д-р Петър Берон" във Варна. Бронзов медал спечели единадесетокласникът Лъчезар Митев от Софийската математическа гимназия (СМГ) "Паисий Хилендарски".

Ръководители на отбора са доц. д-р Димитър Желев и доц. д-р Калоян Цветков от Геолого-географския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

През 2029 г. страната ще домакинства престижното състезание

Втората голяма новина за българската географска общност е, че България ще бъде домакин на Международната олимпиада по география през 2029 г., съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

През лятото на 2029 г. Бургас ще приеме участниците в 25-ата Международна олимпиада по география (iGeo). На сесия на Международния географски съюз в Истанбул, Турция, страната ни бе избрана за домакин на най-голямото международно състезание по география. Бургас се пребори в избори с таен вот на Изпълнителния комитет на Международната олимпиада по география. Във финалния етап конкуренти на българската кандидатура бяха градовете Порто Сегуро, Бразилия, и Никозия, Кипър.

Кандидатурата на Бургас бе официално подадена до Международния географски съюз в началото на 2026 г. и е резултат от координираните действия на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Община Бургас, Министерството на образованието и науката, Филиала на Софийския университет в Бургас и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Инициативата за домакинството на iGeo е на ръководителите на българския национален отбор доц. Димитър Желев и доц. Калоян Цветков. През 2029 г. България ще отбележи 25 години от първото си участие в олимпиадата през 2004 г. в Гдиня, Полша. Това е финалната година и на националната инициатива за популяризиране на географията в българското общество "Геодекада 2020–2029".

Международната олимпиада по география се организира от 1996 г., когато я създават Нидерландия, Белгия, Полша, Словения и Германия. До 2012 г. се организира на всеки две години, а след това - ежегодно. България е редовен участник от 2004 г., като през последните години се нарежда сред водещите държави по брой медали, поясняват от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Източник: БТА