Пуснаха детска книга в подкрепа на хора с рядко заболяване

Първата детска книга "Цветовете на мечтите" на Сдружението на Тарловите пациенти в България "Лечение без граници" ще бъде представена в Стара Загора през септември. Изданието е част от благотворителната кампания "Бъди до мен", чрез която се набират средства за водна рехабилитация и арт терапии за хора, живеещи с периневрални кисти на Тарлов. Това съобщиха от сдружението.

Предпродажбата на книгата започва днес и ще продължи до 13 септември. Към всяка закупена книга ще бъде предоставен специален талисман за децата. Първите 150 книги ще бъдат с безплатна доставка, като организаторите планират да ги изпратят на 14 септември, за да достигнат до читателите за първия учебен ден. Предпродажната цена е 11,80 евро.

Повече за "Цветовете на мечтите"

"Цветовете на мечтите" е нежна и дълбока история за пеперудата Пепи, която губи част от крилото си, губи надеждата, губи вярата си. Докато до нея не застават зебрата Зизи и таралежчето Тарльо – приятели, които дават по нещо от себе си, за да я спасят. А една баба с вълшебни ръце показва, че понякога изцелението идва чрез грижа, търпение и любов.

Книгата е създадена от Невена Божкилова и Таня Христова в подкрепа на Сдружението на Тарловите пациенти в България – Лечение без граници- организация, която помага на хората, живеещи с периневрални кисти на Тарлов – рядко и често неразпознато заболяване, свързано с хронична болка и дълъг път към диагноза и лечение.

Историята говори на детски език за теми, които възрастните често изговарят трудно – болката, уязвимостта, различността и силата на общността. Тя показва, че дори когато част от нас липсва или е наранена, ние оставаме красиви. И че помощта не е слабост, а мост към възвръщането на вярата и надеждата, а от там и към спасението.

"Цветовете на мечтите" е книга за това как малките жестове лекуват, как надеждата се шие с търпение, а мечтите имат цвят и точно те ни учат да летим.

Официалното представяне на "Цветовете на мечтите" ще бъде на 16 септември от 18:30 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески" в Стара Загора. Всички приходи от продажбата на книгата ще бъдат насочени към терапевтичните нужди на пациентите с кисти на Тарлов.

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Източник: БТА