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Човек с голямо сърце: Таксиметров шофьор от Варна спаси болно коте

18 август 2026, 9:58 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: Danny Chang / Pixabay
Човек с голямо сърце: Таксиметров шофьор от Варна спаси болно коте

Таксиметров шофьор във Варна превози безплатно тежко болно коте до ветеринарната клиника, където то трябва да се лекува. Захари се нуждае от продължителна и скъпа терапия, а стопанката му казва, че всяко спестено евро е крачка към по-бързото му възстановяване. Венцислава намира малкото коте изхвърлено в кашон. Котаракът бързо се превръща в любимец не само на стопанката си, но и на хората от квартала. Познават го по отличителния му белег – той има само едно око.

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Преди два месеца тя забелязва, че коремът на Захари е необичайно подут, а той е отпаднал. Изследванията показват, че котаракът има тежка форма на инфекция, при която в коремната кухина се натрупва течност. Заболяването е свързано с мутация на котешкия коронавирус. Лечението продължава 90 дни и включва ежедневни инжекции. Медикаментите не се предлагат свободно в България и трябва да бъдат доставяни, което прави терапията изключително скъпа. „Около 700 евро на месец излиза само лечението с инжекции“, обясни Венцислава в ефира на Нова телевизия.

Посещенията във ветеринарната клиника се превръщат в ежедневие. Тъй като стопанката няма автомобил, тя разчита на приятели или такси. При едно от последните пътувания тя разказва на шофьора за състоянието на Захари и за скъпото лечение. Когато пристигат в клиниката, той отказва да вземе пари. „В момента, в който пристигнахме до клиниката, той каза: „Таксито е от мен“. И допълни: „Това е моят подарък за Захари“, разказа Венцислава.

Историята обаче не приключва с едно безплатно пътуване. Таксиметровият шофьор обещава да превозва Захари до клиниката и обратно всеки път, когато това е необходимо. Той отказа да се покаже публично. Сподели обаче, че не за първи път отказва пари на пътници, когато вижда тревога и страдание. „Преди всичко не трябва да губим човещината в себе си, да останем хора. Всеки ден имаме такива моменти“, каза той.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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