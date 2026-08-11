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Спокоен живот на старини: Все повече турски пенсионери избират да живеят в България

11 август 2026, 15:18 часа 1313 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Пловдив
Спокоен живот на старини: Все повече турски пенсионери избират да живеят в България

България се превръща във все по-привлекателна дестинация за турски пенсионери, търсещи по-спокоен начин на живот, относително ниски разходи и възможност да живеят в страна от Европейския съюз, която обаче да е в близост до Турция, пише турското издание „Търкиш пост“. Турски граждани, установили се в български градове като Русе и Пловдив, отбелязват като предимства по-малкото задръствания и шум в сравнение с големите турски градове, по-спокойния начин на живот и по-доброто спазване на правилата за движение. Някои посочват, че са имали опасения относно сигурността и отношенията с местните жители, които в голяма степен са отпаднали след установяването им в страната. 

Важна роля играят и общностите от турски граждани, които вече живеят в България, пише в статията. Чрез социални мрежи и групи за комуникация те обменят информация за намиране на жилища, административни процедури, покупка на автомобили и ежедневния живот. 

Възможностите за установяване в България на чуждестранни пенсионери са посочени като друго предимство. Редовно получаващи пенсионен доход чужденци могат при определени условия да кандидатстват за виза тип D и последващо разрешение за пребиваване в България, уточнява изданието. 

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В същото време в публикацията се обръща внимание, че решението за преместване не трябва да се основава единствено на схващането, че животът в България е евтин, а трябва да бъдат взети предвид и нарастването на цените на жилищата и някои основни стоки, както и разходите за здравеопазване и транспорт. 

Според „Търкиш пост“ изборът на България от турски пенсионери не е продиктуван единствено от икономически съображения. 

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„Изборът на България от турските пенсионери не може да бъде разглеждан единствено като „миграция към евтина държава“. Тук икономическата сметка се преплита с търсенето на по-добро качество на живот. Хората, които смятат, че с пенсионния си доход от Турция могат да си осигурят по-комфортен живот, в същото време искат да прекарат пенсионните си години в по-спокойна и по-малко стресираща среда“, пише в материала.

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Турция България Пенсионери турци
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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