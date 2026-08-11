Община Бургас осигури рампи за достъп до морето за хора с ограничена мобилност

Бургас направи още една важна стъпка към създаването на по-достъпна морска среда. Две електрически подвижни рампи ще помагат на хората с ограничена мобилност, за да стигат спокойно до морето на Северния плаж и плаж „Крайморие“. Днес беше монтирана рампата на Северния плаж, с която хората с двигателни проблеми ще могат съвсем спокойно и самостоятелно да влизат в морето.

Инвестицията се реализира чрез европейско финансиране по проект „В подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн – „Сини порти“ / Empowering Blue and Smart Transformation of Black Sea Basin – Blue Gates“, BSB00189, финансиран по програма Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021–2027. В него Община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украйна.

Освен рампата, в рамките на проекта са осигурени и 20 олекотени колички, с които хората с ограничена мобилност могат да се придвижват по пясъка. Така Община Бургас съчетава няколко решения за достъпност – възможност за удобен достъп до плажа, специализирани подвижни рампи и плажни инвалидни колички, за да бъде морската среда по-достъпна за повече хора.

С тази инвестиция Бургас се нарежда сред първите общини в страната, които въвеждат съвременно електрическо решение за достъп до морето, превръщайки новите изисквания за достъпност в конкретна възможност за гражданите и гостите на града.

„Започваме с две платформи и 20 колички, които са за влизане в морето. Надявам се добрият пример да зарази и другите плажове по Черно море. Можем да помогнем на колегите от останалите общини, за да кандидатстват и да получат безвъзмездно подобни платформи. Изучихме няколко технологии и това, което избрахме се оказа най-устойчиво на атмосферните условия“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Мястото на двете рампи е избрано много внимателно, като идеята е не просто да се осигури лесен достъп до морската вода, а да има удобен маршрут от автомобила, през плажа, а оттам и до самото море.

На Северния плаж съоръжението ще бъде позиционирано в близост до съществуващата дървена плажна пътека, в района на SAXA BEACH. Мястото е избрано с оглед на лесния автомобилен достъп, възможността за паркиране и удобната връзка със съществуващия маршрут към плажната ивица. Там концесионерът е и обособил зона с шезлонги и чадъри за хора с увреждания.

Новите електрически рампи представляват специализирани подвижни платформи, предназначени да улеснят достъпа до морската вода на хора с ограничена мобилност.

Електрическото задвижване осигурява по-лесно управление на съоръжението и създава условия за по-голяма самостоятелност и удобство на потребителите.

Двете рампи и специализираните плажни колички са конкретен пример как европейското финансиране може да бъде превърнато в реална полза за гражданите и гостите на Бургас.