12 септември 2025, 07:57 часа 176 прочитания 0 коментара
Фондация Българска Памет на д-р Милен Врабевски с поредно голямо дарение за българската диаспора в Албания - ново улично осветление

От години Фондация Българска Памет и нейният председател д-р Милен Врабевски помагат за благоустройството на община Пустец в Албания, където живеят предимно хора с българска национална идентичност, а сега от фондацията реализираха пореден значим и мащабен проект. В изпълнение на своите програмни приоритети за устойчиво регионално развитие, социализация и европейска перспектива на младите хора, както и за подкрепа на общности с историческа българска диаспора, те финансираха изграждане и подмяна на уличното осветление в четири населени места в общината.

Става въпрос за селата Зърновско, Глобочени, Горна Горица и Средна Горица, като проектът е по молба на кмета на Пустец - г-н Пали Колефски.

В рамките на дарението бяха осигурени 100 броя нови улични лампи, които ще гарантират по-голяма безопасност и комфорт за местните жители.

Символичното предаване на дарението се състоя в с. Зърноско в присъствието на извънредния и пълномощен посланик на България в Албания Н. Пр. Ивайло Киров, кмета на община Пустец, заместник-кмета Яни Никола и представители на Фондация Българска Памет.

„Много последователно следваме своята мисия в Мала Преспа – да подпомагаме устойчивото развитие на региона, като създаваме по-добра среда за живот. С това дарение не само заменихме остарялото и неработещо на места осветление, но и осигурихме достатъчен брой нови лампи, така че вече всички улици да бъдат осветени. Вярваме, че подобряването на инфраструктурата е не само инвестиция в сигурността и удобството на хората, но и важна стъпка за задържане на младите хора тук. За нас е радост да работим заедно с местната власт и жителите на Пустец“, коментираха от екипа на Фондация Българска Памет.

Фондацията вече закупи пожарна, линейка и медицински фургон за община Пустец

Това е поредното голямо дарение на българската организация за жителите на Пустец. През последните години фондацията закупува на общината пожарна кола, линейка и високопроходим автомобил.

Освен това оборудва сградата на новата община с обзавеждане, компютри и копирни машини за над 40 служители, дарява оборудван медицински фургон на жителите на с. Глобочени, финансира ремонт на водопровода в с. Туминец, възстановява 24-часовото водоподаване на няколко села и т.н.

Фондация Българска Памет се грижи за здравето на хората в Пустец

Освен в инфраструктурни подобрения, Фондацията инвестира и в здравето на местните жители, организирайки за трета поредна година безплатни профилактични прегледи за хората от района на Мала Преспа.

Тази година те ще бъдат преглеждани от български специалисти от 9 различни медицински области - кардиология, вътрешни болести, ревматология, ендокринология, неврология, офталмология, мамология, урология, УНГ и дерматология. Прегледите ще се извършат в периода 26–28 септември и 24–26 октомври.

Общината благодари на д-р Врабевски и фондацията му

"Благодарни сме за поредната инвестиция на Фондация Българска Памет в района. С тяхна помощ в последните години успяхме да подобрим значително условията в нашата община и се надяваме доброто ни сътрудничество да продължи и занапред", сподели кметът на община Пуснец г-н Пали Колефски.

Според извънредния и пълномощен посланик на България в Албания Н. Пр. Ивайло Киров това поредно дарение на Фондация Българска Памет прави Пустец една от бързоразвиващите се общини в страната.

Снимки: Фондация Българска Памет

Димитър Радев
