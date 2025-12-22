Коледни чудеса: Здравка Евтимова и Захари Карабашлиев четоха на затворници

Известни съвременни български автори като Здравка Евтимова, Спаска Тарандова и Захари Карабашлиев влязоха в затворите на България, за да четат. Чрез кампанията "Щедрия вторник" през 2025 Фондация "Глобални библиотеките - България" за пореден път вложи усилия в подкрепа на четеното, но за първи те бяха насочена към лишените от свобода у нас. Освен, че бяха събрани нови и интересни книги за доста оскъдните откъм разнообразие библиотеки в затворите, Фондацията ангажира и заведе в местата за лишени от свобода няколко световно признати български автори.

И така Евтимова и Карабашлиев до този момент са посетили няколко български затвора. Буря от емоции произтекоха по време на литературни четения при срещите на авторите с лишените от свобода през ноември и декември 2025 г.

Здравка Евтимова посети женския затвор в Сливен, за да се срещна с лишени от свобода жени там. Прочете им своя разказ "Болният ат" (от сборника "Кръв от къртица"). Евтимова посети и мъжкия затвор в Казичене. Захари Карабшлиев се срещна със затворниците от Централния софийски затвор. В четенията догодина ще се включат и Деян Енев и Радослав Бимбалов.

Литературата като път към изкупление

Здравка Евтимова, един от най-обичаните съвременни български писатели и преводачи, сподели своето вълнение от посещението в женския затвор в Сливен. Тя описва срещите с затворниците като дълбоко въздействащи и открито говори за значението на литературата за преодоляването на минали грешки: "Това посещение ми даде основание да вярвам, че една фатална грешка може да се превърне всъщност в ход към доброто. В нашите ръце е да пречупим фатализма и да превърнем всеки погрешен избор в инструмент към развитието на способностите."

По време на визитата Здравка Евтимова споделя и как тя е била впечатлена от силата на въпросите, които са задали затворниците, въпроси, които не само че били смислени, но също така отразявали стремежа им към по-добро бъдеще.

Възможностите за промяна през книгите

Захари Карабашлие, също известен български автор, се присъедини към инициативата и посетил Централния Софийски затвор. За него, както и за Здравка, посещението е било истинско преживяване, което не може да бъде сравнявано с нищо друго.

"Не можеш да се представиш какво е да си там, но за мен това беше възможност да се докосна до хора, които търсят нещо повече от просто излежаване на присъда. Тези хора се опитват да открият себе си, да осъзнаят какво могат да бъдат след това."

Той също така подчертава колко важна е културната подкрепа в затворите, като посочва, че литературата може да бъде не само начин за избягване на монотонността на затворническия живот, но и път към вътрешна свобода и нови перспективи. Как обаче се избира кои автори да участват в подобни инициативи? Спаска Тарандова, директор на фондация „Глобални библиотеки България“, разказва как е преминал процесът по подбор на писатели и книги, които да бъдат представени на затворниците.

"Не може всеки да чете пред хората, лишени от свобода. Не може всяка книга да бъде прочетена там. Трябва да изберем книги, които са не само стойностни, но и свързани с личната трансформация, с преодоляването на трудностите," казва тя и сподели, че въпреки наличието на основни затворнически библиотеки, които предоставят книги, липсва съвременна българска литература. Това е основната цел на кампанията – да се осигури достъп до нови и вдъхновяващи творби, които могат да променят нагласите и да подкрепят саморефлексията на затворниците.

Дарителската кампания за затворнически библиотеки

В края на 2025 година Спаска Тарандова и екипът на фондация "Глобални библиотеки България" организираха дарителска кампания за събиране на съвременна българска литература за затворите. Въпреки усилията за популяризиране на инициативата, реакциите от обществото са били смесени, каза за БНР Тарандова:

"Докато миналата година събрахме 4000 книги за читалища в малки населени места, този път реакцията беше по-резервирана. Но знаем, че това е начинът да постигнем трайна промяна в отношението към литературата в затворите и да предоставим на хората в лишение от свобода шанс да се изправят и да се променят."

Възможността за срещи с велики автори и четенето на съвременни български произведения е мощен инструмент за промяна на живота на затворниците. Както Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Спаска Тарандова показват, литературата може да бъде не само начин за изразяване, но и път към личностно развитие и изкупление. Затворниците, които се докосват до света на българските писатели, започват да виждат, че не са просто обект на наказание, а хора с потенциал за промяна, способни да възстановят своите мечти и да открият нови възможности за личностно израстване.