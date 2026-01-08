Лайфстайл:

Успешни бъбречни трансплантации спасиха животи в Александровска болница

08 януари 2026, 12:01 часа 267 прочитания 0 коментара
Успешни бъбречни трансплантации спасиха животи в Александровска болница

Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в Александровска болница, съобщават от лечебното заведение. Донорът е мъж на 69 години от Тутракан, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Бъбреците са трансплантирани на мъж и жена, които са страдали от хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от седем поканени за оценка от листата на чакащи.

ОЩЕ: "Спартан" прехвърли успешно медици от София до Варна за трансплантация в Силистра

Нов живот

Единият реципиент е на 51 г. от Белослав и е на хемодиализно лечение през последните девет години, а другият е на 57 г., от София, на хемодиализно лечение през последните осем години. След интервенцията трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата.

Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации

Вчера дежурен екипаж на самолет „Спартан“ от 16-а авиационна база – Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинската академия и Александровска при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра. Донорската ситуация е първата от началото на тази година, съобщиха от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и изразиха благодарност към близките на донора, към медицинските екипи и към екипажа на самолета. По данни на Агенцията в листата на чакащите органна трансплантация са вписани 872 пациенти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Александровска болница бъбречна трансплантация трансплантации
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес