Успешни бъбречни трансплантации спасиха животи в Александровска болница

Две бъбречни трансплантации са извършени тази нощ в Александровска болница, съобщават от лечебното заведение. Донорът е мъж на 69 години от Тутракан, изпаднал в мозъчна смърт вследствие на вътремозъчен кръвоизлив. Бъбреците са трансплантирани на мъж и жена, които са страдали от хронична бъбречна недостатъчност. Реципиентите са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от седем поканени за оценка от листата на чакащи.

Нов живот

Единият реципиент е на 51 г. от Белослав и е на хемодиализно лечение през последните девет години, а другият е на 57 г., от София, на хемодиализно лечение през последните осем години. След интервенцията трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата.

Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Вчера дежурен екипаж на самолет „Спартан“ от 16-а авиационна база – Враждебна осигури въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екипи от Военномедицинската академия и Александровска при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ - Силистра. Донорската ситуация е първата от началото на тази година, съобщиха от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и изразиха благодарност към близките на донора, към медицинските екипи и към екипажа на самолета. По данни на Агенцията в листата на чакащите органна трансплантация са вписани 872 пациенти.