Kукер с екологично послание на "Кукерландия" в Ямбол

Уникална петметрова арт-инсталация на кукер, символизираща духовните връзки през вековете на ямболци, беше официално открита тази седмица в Градския парк, който традиционно се превръща в пъстър „Кукерград“ по време на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“ (26 февруари - 1 март 2026). Този фестивал е най-магичният период за Ямбол и региона, защото е свързан с пробуждането на природата и плодородието, каквато е и символиката на ямболските кукери, обясни етнологът Станислава Минева от Регионален исторически музей-Ямбол.

Арт-инсталацията е специално създадена от скулптора Борис Йорданов по проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, който се финансира от община Ямбол и от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост. На откриването присъстваха кметът на Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общинския съвет Антон Шиков, заместник-кметът Енчо Керязов, десетки деца и възрастни, а радостните възгласи от новия символ на „Кукерландия“ бяха подкрепени и от хлопките на Кукерската група на град Ямбол към Народно читалище „Диана-1944“.

Повече за кукера с еко послание

„Аз много обичам Ямбол и кукерите и това ме вдъхнови“, сподели авторът. Петметровият кукер е изработван повече от два месеца от части от компютри, стари тръби и други вече непотребни елементи. „Тази инсталация символизира духа на „Кукерландия“, но и носи екологично послание – да не замърсяваме природата“, каза още Борис Йорданов.

Роденият в Ямбол творец има множество участия в изложби в страната. Негово дело са пластиките с имената на Жорж Папазов, Ради Колесов, Анка Александрова, Хипократ, както и пластиката за Голямата награда на Ямбол, връчвана от Общински съвет – Ямбол на заслужили граждани. Той е и автор на скулптурни фигури, които допълват уникалната атмосфера на Градския парк в Ямбол.

Арт-инсталацията вече се превърна в любимо място за снимки в парка на малки и големи. Ще остане в Градския парк и през целия период на „Кукерландия“.