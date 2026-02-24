Отново ски спускане с народни носии в Пампорово за 3 март

Националният празник 3 март и тази година ще бъде отбелязан тържествено в Пампорово с най-пъстрото и сплотяващо събитие Голямото ски спускане в народни носии.

През последните години то се превърна в традиция. Всяка година в него се включнат стотици малки и големи от всички краища на България.

Гайди, песни и хора

Участниците в Спускането ще се съберат на 3 март до 11:20 ч. на връх Снежанка (до едноименната кула) за снимки и песни и за да се запознаят и да разпънат голямото знаме.

В 11:30 ч. започва спускането надолу по зелената писта номер 6 до плаца на "Студенец".

Гайдите, песните и радостните възгласи са неизменни спътници по време на спускането.

В 12:00 ч. шествието акостира на плаца "Студенец", където с почит ще бъде изслушан българският химн, а след това ще извият големи хора под съпровода на родопска музика.

Организаторите на родолюбивата инициатива отбелязват, че от 10:30 часа до 11:30 часа всички лифтове до кулата "Снежанка" ще извозват участниците в шествието безплатно. За да се избегнат опашките на лифт "Студенец" обаче, те призовават да се използват и другите съоръжения – лифтове "Стойките" и "Малина".

Ще има специално подготвена зона за старт на шествието, а ски патрулът ще се грижи за подреждането и безопасността.