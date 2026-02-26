Нов живот за българин и двама румънци след трансплантация

Българин и двама румънци получиха шанс за нов живот, след като близките на 37-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация е реализирана от екип на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда", с координатор доц. д-р Биляна Каменова. Началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е проф. д-р Николай Младенов.

ОЩЕ: "Спартан" прехвърли успешно медици от София до Варна за трансплантация в Силистра

В резултат на това 46-годишен мъж получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Ивелин Такоров, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

Поради липса на подходящи реципиенти в България двата бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни. Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

ОЩЕ: "По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва на екипите на лечебните заведения.