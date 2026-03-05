Три лъвчета се родиха в български зоопарк (СНИМКИ)

Зоологическата градина в Стара Загора има ново попълнение от три лъвчета, съобщиха от ръководството на обекта. Малките са поколение на двойката лъвове Елза и Лео.

Животните са родени на 20 януари тази година. Екземплярите са две мъжки и едно женско, като към момента се развиват нормално под постоянните грижи на майката. Посетителите на зоопарка вече имат възможност да наблюдават лъвчетата в откритото заграждение.

Снимка БГНЕС

Още: Лъвчетата от зоопарка в Благоевград - осиновени от тотомилионер

Развитието на новородените се следи всекидневно от специалистите в сектор “Хищници“. Дейността на екипа в сектора се координира от старши гледача Катерина Господинова.

“За целия екип е голяма отговорност да се грижим за новото поколение лъвчета“, заяви ръководителят на зоопарка д-р Найден Илинов.

Снимка БГНЕС

Новородените хищници вече са сред основните акценти за гостите на зооградината, като се очаква интересът към тях да се засили през предстоящите почивни дни.

Лъвчетата Терез и Масуд пътуват към Холандия