Любопитно:

Три лъвчета се родиха в български зоопарк (СНИМКИ)

05 март 2026, 10:01 часа 210 прочитания 0 коментара
Три лъвчета се родиха в български зоопарк (СНИМКИ)

Зоологическата градина в Стара Загора има ново попълнение от три лъвчета, съобщиха от ръководството на обекта. Малките са поколение на двойката лъвове Елза и Лео.

Животните са родени на 20 януари тази година. Екземплярите са две мъжки и едно женско, като към момента се развиват нормално под постоянните грижи на майката. Посетителите на зоопарка вече имат възможност да наблюдават лъвчетата в откритото заграждение.

Снимка БГНЕС

Още: Лъвчетата от зоопарка в Благоевград - осиновени от тотомилионер

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Развитието на новородените се следи всекидневно от специалистите в сектор “Хищници“. Дейността на екипа в сектора се координира от старши гледача Катерина Господинова.

“За целия екип е голяма отговорност да се грижим за новото поколение лъвчета“, заяви ръководителят на зоопарка д-р Найден Илинов.

Снимка БГНЕС

Новородените хищници вече са сред основните акценти за гостите на зооградината, като се очаква интересът към тях да се засили през предстоящите почивни дни.

Лъвчетата Терез и Масуд пътуват към Холандия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Стара Загора Зоопарк хищници лъвчета
Още от Добрите новини
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес