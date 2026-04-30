Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Лекари от две болници спасиха дете с изключително рядък тумор

30 април 2026, 9:33 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: ВМА
Екипи на Военномедицинска академия (ВМА) и УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ обединиха усилия при лечението на 9-годишно момиче с рядък чернодробен тумор, като съвместната работа между двете лечебни заведения завърши с извършването на сложна високорискова операция

Става дума за сарком на черния дроб – изключително рядък тумор, особено в детска възраст. Диагнозата е поставена в началото на февруари. Малко по-късно детето претърпява операция в Националната кардиологична болница, при която от предсърдията са отстранени тромби, най-вероятно вследствие на притискане на долната празна вена от тумора, обяснява проф. Никола Владов, началник на Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

След това е проведен курс на химиотерапия в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. Поради минимален ефект от лечението, както и настъпили усложнения с прогресия на тумора, е взето решение детето да бъде насочено за лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Случаят е обсъден на разширен интердисциплинарен консилиум, на който се взема решение оперативната интервенция да бъде извършена във ВМА, въпреки високия анестезиологичен и хирургичен риск.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Няколко дни преди операцията специалист от УМБАЛ „Света Анна” извършва емболизация на дясна хепатална артерия, след което се пристъпи към оперативната интервенция.

Туморът е с много големи размери и притискаше долната празна вена, която е тромбозирала. "Извършихме дясна хепатектомия с отстраняване на тумора и изключване на черния дроб от кръвообращението за ревизия и почистване на тромбите от долната празна вена", каза проф. Владов и допълни: "Това е една от най-сложните операции в коремната хирургия, още повече че беше комбинирана с интервенция върху този голям кръвоносен съд".

Той и екипът му разполагат със значителен опит в този тип интервенции. Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА е сред малкото в страната, където се извършват операции върху долната празна вена, като има и една от най-големите серии от подобни случаи в световен мащаб.

Детето се възстановява бързо и вече е изписано.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
ВМА операция УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" тумор болно дете
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес