Отбелязваме Световния ден на Червения кръст

08 май 2026, 8:00 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
На 8 май отбелязваме Световния ден на Червения кръст и Червения полумесец – ден на признателност към хуманността и към хората, които ежедневно помагат на пострадали, уязвими и нуждаещи се без значение от тяхната националност, религия или убеждения.

Датата е свързана с рождението на Анри Дюнан – визионер, хуманист и основател на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Неговата идея, че всяко човешко страдание заслужава помощ и съпричастност, продължава да вдъхновява милиони доброволци по света.

Вече 148 години Българският Червен кръст изпълнява своята хуманитарна мисия в подкрепа на хората в трудни моменти – при бедствия, кризи, социални и здравни предизвикателства. Организацията работи активно за насърчаване на доброволчеството, за подготовка и реакция при бедствия, за обучение по първа помощ и за подкрепа на уязвими групи.

Част от най-голямата хуманитарна мрежа в света, БЧК споделя принципите и ценностите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, което обединява 191 национални дружества, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) и Международния комитет на Червения кръст (ICRC).

Мотото на кампанията тази година – "Обединени от хуманността" – напомня, че именно съпричастността, солидарността и грижата един към друг ни помагат да преодоляваме разделението и предизвикателствата на съвременния свят.

Българският Червен кръст изразява своята признателност към всички доброволци, дарители, партньори и съмишленици, които с делата си всеки ден доказват силата на хуманността.

 

Червеният кръст Червения полумесец
Весела Софева
